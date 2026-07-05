الوزير الحلبي: نجاح العملية الامتحانية مسؤولية وطنية والوزارة تتابعها ميدانياً وإدارياً

‏‏دمشق-سانا

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‏أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن نجاح العملية الامتحانية يمثل مسؤولية وطنية تشترك فيها جميع مكونات الأسرة الجامعية، مبيناً أن الوزارة تتابع ميدانياً وإدارياً سير الامتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025-2026 في الجامعات السورية.

وأكد الحلبي في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم الأحد، ضرورة توفير البيئة الجامعية الملائمة وحسن تنظيم الامتحانات، وتأمين جميع المتطلبات التي تكفل أداءها وفق أعلى معايير الجودة والانضباط، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع بصورة مباشرة تنفيذ الخطط التنظيمية في مختلف الجامعات، وتعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه الطلبة أو الكليات، بما يحافظ على انتظام التقويم الجامعي ويعزز جودة العملية التعليمية.

وبيّن الوزير الحلبي أن الامتحانات تشكل بالنسبة للطلبة، محطة جديدة يترجمون فيها ما اكتسبوه من علم ومعرفة، وصولاً إلى تخريج كفاءات وطنية تسهم في نهضة سوريا الجديدة وبناء مستقبلها.



وأوضح الوزير الحلبي أن الامتحانات العملية تعد المرحلة الأولى من الاستحقاق الامتحاني لهذا الفصل، بالتوازي مع الاستعدادات المكثفة التي تجريها الجامعات لعقد الامتحانات النهائية النظرية، من خلال استكمال الجوانب الأكاديمية والإدارية والفنية، بما يضمن سيرها بسلاسة، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

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‌‌‏وتُجرى حالياً الامتحانات العملية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 في كليات الجامعات السورية، علماً أن مواعيد بدء هذه الامتحانات ومواعيد الجلسات النهائية (العملي والنظري) تختلف حسب كل كلية وتعاميم الهيئات الإدارية فيها.