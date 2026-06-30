اجتماع في وزارة التعليم العالي يناقش عدداً من القضايا ‏الأكاديمية لكلية الطب في جامعة إدلب

دمشق-سانا
التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، اللجنة الطلابية المكلفة بمتابعة أمور الاختصاص من قبل كلية الطب البشري في جامعة إدلب، لمناقشة عدد من القضايا الأكاديمية المتعلقة بطلبة الكلية.
واستمع الوزير الحلبي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء في مبنى الوزارة بدمشق، إلى مقترحات الطلبة، التي تمثلت في تحديد آلية المفاضلة للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا، ونسبة المقاعد المتاحة في مستشفى إدلب الجامعي، ومديرية الصحة في المحافظة، وفي مستشفيات التعليم العالي.
وأعرب الوزير الحلبي للطلبة عن التزام الوزارة بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة السوريين في كل الجامعات السورية، مؤكداً أن حقوق خريجي جامعة إدلب تحظى بذات الاهتمام الذي توليه الوزارة لخريجي الجامعات، بما يضمن تحقيق فرص متساوية والعدالة في الدراسات العليا والتدريب وغيرها.
وأكد الوزير الحلبي أن الوزارة ستواصل متابعة جميع الملفات الخاصة بطلبة جامعة إدلب، ومعالجتها وفق الأنظمة، بما يكفل ويحفظ حقوقهم، أسوة بطلبة الجامعات السورية.
شارك في اللقاء معاون الوزير لشؤون التعليم الخاص محمد السويد، ومديرا العلاقات الثقافية، وشؤون الطلاب في الوزارة نمير عيسى ونور حبوب.
وكانت كلية الطب البشري في جامعة إدلب افتتحت في عام 2016، بعد تحرير مدينة إدلب من سيطرة النظام البائد في عام 2015، وتضم حالياً حوالي 1800 طالب في مختلف سنوات الدراسة.