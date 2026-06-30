اجتماع في وزارة التعليم العالي يناقش عدداً من القضايا ‏الأكاديمية لكلية الطب في جامعة إدلب

AMR 5828 اجتماع في وزارة التعليم العالي يناقش عدداً من القضايا ‏الأكاديمية لكلية الطب في جامعة إدلب

‎ ‎دمشق-سانا‏

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري ‏مروان الحلبي، اللجنة الطلابية المكلفة بمتابعة أمور ‏الاختصاص من قبل كلية الطب البشري في جامعة إدلب، ‏لمناقشة عدد من القضايا الأكاديمية المتعلقة بطلبة الكلية‎.‎
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واستمع الوزير الحلبي خلال اللقاء الذي عقد اليوم الثلاثاء ‏في مبنى الوزارة بدمشق، إلى مقترحات الطلبة، التي ‏تمثلت في تحديد آلية المفاضلة للالتحاق ببرنامج ‏الدراسات العليا، ونسبة المقاعد المتاحة في مستشفى ‏إدلب الجامعي، ومديرية الصحة في المحافظة، وفي ‏مستشفيات التعليم العالي‎.‎
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وأعرب الوزير الحلبي للطلبة عن التزام الوزارة بتحقيق ‏العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة السوريين في كل ‏الجامعات السورية، مؤكداً أن حقوق خريجي جامعة إدلب ‏تحظى بذات الاهتمام الذي توليه الوزارة لخريجي ‏الجامعات، بما يضمن تحقيق فرص متساوية والعدالة في ‏الدراسات العليا والتدريب وغيرها‎.‎
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وأكد الوزير الحلبي أن الوزارة ستواصل متابعة جميع ‏الملفات الخاصة بطلبة جامعة إدلب، ومعالجتها وفق ‏الأنظمة، بما يكفل ويحفظ حقوقهم، أسوة بطلبة الجامعات ‏السورية‎.‎
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شارك في اللقاء معاون الوزير لشؤون التعليم الخاص ‏محمد السويد، ومديرا العلاقات الثقافية، وشؤون الطلاب ‏في الوزارة نمير عيسى ونور حبوب‎.‎
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وكانت كلية الطب البشري في جامعة إدلب افتتحت في ‏عام 2016، بعد تحرير مدينة إدلب من سيطرة النظام ‏البائد في عام 2015، وتضم حالياً حوالي 1800 طالب ‏في مختلف سنوات الدراسة‎.‎

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