بدء التقدم إلكترونياً لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025 – 2026

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم رابط التطبيق الخاص بالتقدم لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025 – 2026.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن تقديم طلبات المفاضلة عبر هذا الرابط، يبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء، ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الواقع في 6-10-2025.

ودعت الوزارة الطلاب إلى الاطلاع على البرومو الرسمي لخطوات التسجيل على مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025-2026، من خلال الرابط.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم استقبال الطلاب في مراكز الدعم المحددة بالجامعات لإرشادهم ومساعدتهم أيضاً، ضمن فترة التسجيل المحددة، من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثانية والنصف ظهراً، عدا يومي الجمعة والسبت.

ووفق الوزارة يستكمل الطالب الأوراق المطلوبة للتسجيل النهائي بعد إعلان نتائج أسماء المقبولين بالمفاضلات.

ويمكن للطلاب الاطلاع على إعلانات مفاضلات القبول الجامعي بكل أنواعها ومعرفة كل المعلومات المتعلقة بشروط التقدم إليها ومعلومات أخرى عبر موقع الوزارة الإلكتروني وصفحتها الرسمية على فيسبوك وقناتها على التلغرام.