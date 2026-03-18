وزارة التربية تسلم مدارس الرقة 1800 مقعد مدرسي دعماً للعملية التعليمية

الرقة-سانا

سلمت وزارة التربية والتعليم مدارس محافظة الرقة ثلاث شاحنات محمّلة بنحو 1800 مقعد مدرسي، في إطار جهودها المستمرة لتحسين الواقع التربوي وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأوضح رئيس دائرة الإعلام في وزارة التربية والتعليم حمزة حورية في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أنه تم تفريغ الشاحنات في مستودعات الورشة الفنية التابعة للمديرية، تمهيداً لإعادة تجميع المقاعد قبل توزيعها على المدارس وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية.

وأشار حورية إلى أن هذا الدعم يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تأمين التجهيزات الأساسية للمدارس، ومعالجة النقص الحاصل في مستلزمات العملية التعليمية، ولا سيما في المناطق التي تضرر فيها القطاع التربوي خلال السنوات الماضية.