وزارة التربية تسلم مدارس الرقة 1800 مقعد مدرسي دعماً للعملية التعليمية

IMG 20260318 220524 863 1 وزارة التربية تسلم مدارس الرقة 1800 مقعد مدرسي دعماً للعملية التعليمية

الرقة-سانا

سلمت وزارة التربية والتعليم مدارس محافظة الرقة ثلاث شاحنات محمّلة بنحو 1800 مقعد مدرسي، في إطار جهودها المستمرة لتحسين الواقع التربوي وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

IMG 20260318 220524 763 وزارة التربية تسلم مدارس الرقة 1800 مقعد مدرسي دعماً للعملية التعليمية

وأوضح رئيس دائرة الإعلام في وزارة التربية والتعليم حمزة حورية في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء، أنه تم تفريغ الشاحنات في مستودعات الورشة الفنية التابعة للمديرية، تمهيداً لإعادة تجميع المقاعد قبل توزيعها على المدارس وفق الأولويات والاحتياجات الفعلية.

وأشار حورية إلى أن هذا الدعم يأتي ضمن خطة الوزارة الرامية إلى تأمين التجهيزات الأساسية للمدارس، ومعالجة النقص الحاصل في مستلزمات العملية التعليمية، ولا سيما في المناطق التي تضرر فيها القطاع التربوي خلال السنوات الماضية.

IMG 20260318 220525 132 وزارة التربية تسلم مدارس الرقة 1800 مقعد مدرسي دعماً للعملية التعليمية

وكانت الوزارة أعلنت أمس الثلاثاء بدء نقل 10 آلاف مقعد دراسي إلى محافظات دير الزور والرقة والحسكة وحلب، مقدمة كهدية من رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، في مبادرة داعمة للقطاع التربوي، وضمن خطة تهدف إلى تلبية احتياجات المدارس وتأمين مستلزمات العملية التعليمية.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك