الجامعة الافتراضية السورية تبدأ استلام أوراق المتقدمين لمفاضلة ربيع ‌‏2026‏

دمشق-سانا
أعلنت الجامعة الافتراضية السورية، بدء استلام الأوراق المطلوبة للطلاب المتقدمين إلى مفاضلة الفصل الدراسي ربيع 2026 (S26)، من حملة الشهادات غير السورية، وذلك لغاية يوم الخميس الواقع في 9/7/2026.
وأوضحت الجامعة عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن استلام الأوراق المطلوبة يتم في مديرية العلاقات العامة في مقر الجامعة، لافتةً إلى أنه يمكن الاطلاع على كل التفاصيل والأوراق المطلوبة عبر الرابط.
وكانت أعلنت الجامعة الافتراضية السورية في الـ 24 من حزيران الجاري، بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد على مفاضلة الفصل الدراسي ربيع 2026 (S26)، في جميع برامج الإجازات الجامعية والمعاهد التقانية، وبرامج الماجستير ودبلوم التأهيل التربوي، ولغاية 30/6/2026.
والجامعة الافتراضية، هي جامعة حكومية معتمدة أُسّست عام 2002، وتضم عدة اختصاصات؛ الهندسة المعلوماتية والإعلام وتقانة المعلومات والاتصالات والحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والعربية للعلم والتقانة، وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير تقانات التعلم الإلكتروني وترسيخه واستثماره في المجال الأكاديمي والمهني.