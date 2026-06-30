الجامعة الافتراضية السورية تبدأ استلام أوراق المتقدمين لمفاضلة ربيع ‌‏2026‏

دمشق-سانا‏

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية، بدء استلام الأوراق المطلوبة للطلاب ‏المتقدمين إلى مفاضلة الفصل الدراسي ربيع 2026 (‏S26‌‏)، من حملة ‏الشهادات غير السورية، وذلك لغاية يوم الخميس الواقع في 9/7/2026.‏

وأوضحت الجامعة عبر صفحتها على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن استلام ‏الأوراق المطلوبة يتم في مديرية العلاقات العامة في مقر الجامعة، لافتةً إلى ‏أنه يمكن الاطلاع على كل التفاصيل والأوراق المطلوبة عبر الرابط.

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وكانت أعلنت الجامعة الافتراضية السورية في الـ 24 من حزيران الجاري، ‏بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد على مفاضلة الفصل الدراسي ربيع ‌‏2026 (‏S26‌‏)، في جميع برامج الإجازات الجامعية والمعاهد التقانية، ‏وبرامج الماجستير ودبلوم التأهيل التربوي، ولغاية 30/6/2026.‏

والجامعة الافتراضية، هي جامعة حكومية معتمدة أُسّست عام 2002، ‏وتضم ‏عدة اختصاصات؛ الهندسة المعلوماتية والإعلام وتقانة المعلومات ‌‏والاتصالات والحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية، وتهدف إلى تلبية ‏الاحتياجات الوطنية والعربية للعلم والتقانة، وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير ‏تقانات التعلم الإلكتروني وترسيخه واستثماره في المجال الأكاديمي والمهني.‏