مجلس التعليم العالي يقرّ إحداث كليات جديدة في جامعة حلب بمدينة الباب

WSS0071 Copy مجلس التعليم العالي يقرّ إحداث كليات جديدة في جامعة حلب بمدينة الباب

دمشق-سانا

أقرّ مجلس التعليم العالي إحداث عدد من الكليات في جامعة حلب، ومقرّها مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن المجلس أقرّ إحداث كليات الهندسة الزراعية الثانية، والعلوم الثانية (قسم الرياضيات)، والطب البيطري، في الجامعة.

وكان مجلس التعليم العالي أقر اعتبار الشهادات الصادرة عن الكليات والمعاهد التابعة لجامعة غازي عنتاب في حلب ومعاهد جرابلس المهنية العليا، معادلة للشهادات التي تمنحها الكليات والمعاهد المماثلة في الجامعات السورية.

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