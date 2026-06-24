الجامعة الافتراضية السورية تعلن بدء التسجيل لمفاضلة ربيع 2026

دمشق-سانا

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية اليوم الأربعاء، عن بدء التسجيل الإلكتروني للطلاب الجدد على مفاضلة الفصل الدراسي ربيع 2026 (S26)، في جميع برامج الإجازات الجامعية والمعاهد التقانية، وبرامج الماجستير ودبلوم التأهيل التربوي.

وأوضحت الجامعة في إعلان عبر صفحتها على فيسبوك، أن التسجيل يبدأ اعتباراً من اليوم الأربعاء 24/6/2026 ولغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء 30/6/2026، حيث ستغلق إمكانية التسجيل بشكل تلقائي، ولن يتم التمديد بعدها.

وأشارت الجامعة إلى أنه تم إلغاء وحذف تسجيل أي طالب قام بالتسجيل في مفاضلة (S26) قبل صدور الإعلان الرسمي لبدء التسجيل في المفاضلة على موقعها.

ولفتت إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين في الاطلاع على ‏كل التفاصيل والإجراءات زيارة الرابط‎.

والجامعة الافتراضية هي جامعة حكومية معتمدة أُسّست عام 2002، ‏وتضم عدة اختصاصات؛ الهندسة المعلوماتية والإعلام وتقانة المعلومات ‏والاتصالات والحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية والعربية للعلم والتقانة وتأهيل الموارد البشرية، وتطوير تقانات التعلم الإلكتروني وترسيخه واستثماره في المجال الأكاديمي والمهني.