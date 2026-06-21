جلسة توعوية حول أهمية التبرع بالدم في جامعة الفرات بدير الزور

دير الزور-سانا

أقامت كلية الطب البشري في جامعة الفرات، بالتعاون مع اتحاد الطلبة وإدارة بنك الدم في دير الزور، جلسة تثقيفية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم حول أهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ الأرواح، نفذتها مجموعة من طلاب السنة الثانية في كلية الطب البشري، وذلك في مدرج ابن البيطار بكلية الزراعة بالجامعة.

وتركزت محاور الجلسة حول أهمية التبرع بالدم للأفراد، وللمنظومة الصحية، إضافة إلى دور دمج الطلبة ببيئتهم المجتمعية في الارتقاء بالرعاية الصحية، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين قبل أن تختتم الجلسة بتبرع 4 أشخاص من الحضور بالدم كتطبيق عملي.

في السياق، تحدث مدير بنك الدم في دير الزور خالد محمود في كلمته عن أهمية التبرع بالدم ودوره في إنقاذ حياة المرضى، وتطرق إلى ضرورة التوعية بأهمية عملية التبرع بسبب نقص المتبرعين في المحافظة.

من جهته، أوضح عميد كلية الطب بجامعة الفرات عبد الرحمن الخالدي لمراسل سانا أنه في إطار ربط الجامعة بالمجتمع، أقامت كلية الطب البشري بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم جلسة توعوية حول أهمية التبرع بالدم وشروطه، مؤكداً أهمية هذه الجلسات في توثيق الشراكات وبناء جسور الثقة، والتعاون المستمر مع المؤسسات التعليمية والصحية وفعاليات المجتمع المحلية.

وبين الخالدي أهمية تعزيز الطب الوقائي من خلال التركيز على التوعية المبكرة والوقاية من الأمراض، والحد من انتشارها قبل تفاقمها عبر حملات توعوية ميدانية وتثقيفية، مشيراً إلى ضرورة توجيه البحث العلمي بالكلية نحو دراسة الأمراض الشائعة ومشكلات الصحة الحقيقية في المجتمع، وابتكار حلول عملية مخصصة للمشاكل الصحية المحلية.

وتقيم جامعة الفرات بشكل دوري ندوات ومحاضرات وجلسات علمية تستعرض فيها الطرق الحديثة والأكاديمية، بما يسهم في رفع السوية العلمية، وربط التعليم النظري بالواقع العملي من خلال عرض أحدث النشاطات المعاصرة.