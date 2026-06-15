مجلس التعليم العالي يعتمد قراراً خاصاً بطلاب السويداء ويحدث برنامجاً جديداً في التعليم المفتوح

دمشق-سانا

أقرّ مجلس التعليم العالي في جلسته الخامسة لهذا العام، تثبيت العلامة العملية لطلاب السويداء في الترشح للامتحان النظري، وإحداث وافتتاح برنامج السياحة والضيافة وفق نظام التعليم المفتوح.

وتضمنت قرارات المجلس التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين عبر قناتها على تلغرام، أن يحتفظ طلاب محافظة السويداء المشمولون بأحكام قرار مجلس التعليم العالي رقم 20 تاريخ 2-11-2026، بالعلامة التي حصلوا عليها في الجزء العملي خلال الفصل الثاني من العام 2024 – 2025، ويتم اعتمادها لأغراض الترشح للامتحان النظري، ويطلب فقط من الطلاب الراسبين أو غير المتقدمين سابقاً للجزء العملي إعادة التقدم له.

كما أقر المجلس إحداث وافتتاح برنامج السياحة والضيافة، وفق نظام التعليم المفتوح، اعتباراً من العام الدراسي 2026-2027.

وكان مجلس التعليم العالي، اتخذ خلال اجتماعه الدوري الذي عقد أمس الأحد، ‏برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي السوري مروان الحلبي، قراراً بمنح طلاب السنة الأولى وحتى السنة الأخيرة المنقطعين المسجلين في برنامج المعلمين وكلاء (معلم صف)، وبرنامج تعميق التأهيل التربوي في نظام التعليم المفتوح والمغلقين حالياً دورتين امتحانيتين في كل عام دراسي.