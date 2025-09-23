المجلس الأعلى للتربية والتعليم يبحث قانوناً ناظماً وتطوير المناهج بسوريا

photo 2025 09 23 15 38 09 المجلس الأعلى للتربية والتعليم يبحث قانوناً ناظماً وتطوير المناهج بسوريا

دمشق-سانا

واصل المجلس الأعلى للتربية والتعليم اجتماعاته الدورية في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، حيث ناقش عدداً من القضايا المتعلقة بالارتقاء بالواقع التعليمي في مختلف المراحل الدراسية داخل الجمهورية العربية السورية.

وتناول المجلس في جلسته الأخيرة مواضيع متعددة، من بينها خطط آنية ومستقبلية لتعدد اللغات الأجنبية التي أُدخلت إلى المناهج الدراسية خلال السنوات الماضية، إضافة إلى طرح فكرة قانون ناظم للعملية التعليمية يضمن حقوق المعلم والطالب بشكل متوازن.

photo 2025 09 23 15 38 19 المجلس الأعلى للتربية والتعليم يبحث قانوناً ناظماً وتطوير المناهج بسوريا

وركز أعضاء المجلس على أهمية تقديم مناهج علمية مناسبة، وتحسين البنية التحتية للمدارس، إلى جانب مناقشة فكرة المعدل التراكمي لشهادة التعليم الأساسي، وإمكانية افتتاح مدارس دولية ضمن الأراضي السورية.

يُذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم أُحدث بموجب المرسوم رقم 148 لعام 2025، بهدف توحيد المرجعيات التربوية والتعليمية، وتنسيق العمل بين الوزارات المعنية، ووضع سياسات تعليمية تتماشى مع متطلبات التنمية وسوق العمل والتحول الرقمي، وتنسجم مع التجارب الرائدة عربياً وعالمياً، فضلاً عن اعتماد مناهج حديثة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية وحاجات المجتمع.

photo 2025 09 23 15 38 16 المجلس الأعلى للتربية والتعليم يبحث قانوناً ناظماً وتطوير المناهج بسوريا
photo 2025 09 23 15 38 13 المجلس الأعلى للتربية والتعليم يبحث قانوناً ناظماً وتطوير المناهج بسوريا
photo 2025 09 23 15 38 07 المجلس الأعلى للتربية والتعليم يبحث قانوناً ناظماً وتطوير المناهج بسوريا
photo 2025 09 23 15 38 04 المجلس الأعلى للتربية والتعليم يبحث قانوناً ناظماً وتطوير المناهج بسوريا
photo 2025 09 23 15 38 01 المجلس الأعلى للتربية والتعليم يبحث قانوناً ناظماً وتطوير المناهج بسوريا
photo 2025 09 23 15 37 44 المجلس الأعلى للتربية والتعليم يبحث قانوناً ناظماً وتطوير المناهج بسوريا

مدرسة غمام بجبل التركمان في ريف اللاذقية تستأنف نشاطها بعد تأهيل شامل
التعليم العالي والأونروا تبحثان التعاون على مستوى المشافي التعليمية وتقديم الخدمات الطبية
وزارة التربية والتعليم تصدر برامج امتحانات شهادتي التعليم الثانوي ‏والأساسي العام ‌‏والشرعي في منطقة إدلب وريفها وريف حلب ‏
تأجيل امتحانات الجامعة الافتراضية في مركز حلب واستمرارها في حماة ‏
التعليم العالي تسمح باستضافة الطلاب ضمن الجامعات الحكومية وفروعها ‏في المحافظات ‏
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك