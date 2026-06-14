الجامعة الافتراضية تصدر نتائج مفاضلة المنح للفصل ‏الدراسي خريف 2025‏

3X2A0194 860x573 1 الجامعة الافتراضية تصدر نتائج مفاضلة المنح للفصل ‏الدراسي خريف 2025‏

دمشق-سانا‏

أعلنت الجامعة الافتراضية السورية صدور نتائج مفاضلة ‏المنح (المتفوقين – ذوي الاحتياجات الخاصة)، وذلك ‏للطلاب للمقبولين في الفصل الدراسي خريف 2025‎.

ودعت الجامعة في إعلانها على صفحتها في فيسبوك ‏اليوم الأحد، الطلاب الواردة أسماؤهم في القوائم إلى ‏تسليم أوراقهم في أقرب مركز نفاذ لهم في محافظتهم، ‏مشيرة إلى أنه سيتم التسجيل لهم من خلال منسقي ‏برامجهم مباشرةً وإرسال إيصال الدفع لهم عبر الإيميل ‏الإلكتروني، بعد أن يتم تسليم الأوراق المطلوبة من ‏قبلهم‎.‎

ولفتت الجامعة إلى أنه بالنسبة لطلاب دمشق يمكنهم ‏تسليم الأوراق المطلوبة في مركز الجامعة الرئيسي ‏الكائن في أوتوستراد المزة، اعتباراً من اليوم الأحد ‏ولغاية يوم الأربعاء القادم‎.‎

وبينت الجامعة أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على كل ‏التفاصيل عبر الرابط‎:‎
https://www.svuonline.org/ar/news/8336‎

وأصدرت الجامعة الافتراضية السورية في الـ 3 من كانون الثاني الماضي نتائج مفاضلة المنح ‌‏(المتفوقين – ذوي الاحتياجات الخاصة) وحملة الثانوية ‌‏2007/2008 وما قبل، وذلك للطلاب للمقبولين في الفصل ‏الدراسي ربيع 2025.

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