الجامعة الافتراضية تصدر نتائج مفاضلة المنح للفصل ‏الدراسي خريف 2025‏

دمشق-سانا
أعلنت الجامعة الافتراضية السورية صدور نتائج مفاضلة المنح (المتفوقين – ذوي الاحتياجات الخاصة)، وذلك للطلاب للمقبولين في الفصل الدراسي خريف 2025.
ودعت الجامعة في إعلانها على صفحتها في فيسبوك اليوم الأحد، الطلاب الواردة أسماؤهم في القوائم إلى تسليم أوراقهم في أقرب مركز نفاذ لهم في محافظتهم، مشيرة إلى أنه سيتم التسجيل لهم من خلال منسقي برامجهم مباشرةً وإرسال إيصال الدفع لهم عبر الإيميل الإلكتروني، بعد أن يتم تسليم الأوراق المطلوبة من قبلهم.
ولفتت الجامعة إلى أنه بالنسبة لطلاب دمشق يمكنهم تسليم الأوراق المطلوبة في مركز الجامعة الرئيسي الكائن في أوتوستراد المزة، اعتباراً من اليوم الأحد ولغاية يوم الأربعاء القادم.
وبينت الجامعة أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على كل التفاصيل عبر الرابط:
https://www.svuonline.org/ar/news/8336
وأصدرت الجامعة الافتراضية السورية في الـ 3 من كانون الثاني الماضي نتائج مفاضلة المنح (المتفوقين – ذوي الاحتياجات الخاصة) وحملة الثانوية 2007/2008 وما قبل، وذلك للطلاب للمقبولين في الفصل الدراسي ربيع 2025.