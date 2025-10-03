التعليم العالي: التسجيل في المفاضلة للطلاب الجدد ومن لم يحصل على قبول جامعي سابق

دمشق-سانا

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التسجيل على المفاضلة العامة للقبول الجامعي مسموح فقط للطلاب الذين لم يحصلوا على أي قبول جامعي سابق، بأي نوع من أنواع المفاضلات أو أنماط التسجيل، خلال الفترة الممتدة من عام 2011 ولغاية عام 2024.

وبين معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التعليم الخاص، ورئيس لجنة التحول الرقمي بالوزارة محمد سويد في تصريح اليوم، أن كل تسجيل سابق، سواء في المفاضلة العامة، أو التعليم الموازي، أو التعليم الخاص، أو المنح، أو أي صيغة أخرى من أنماط القبول، يعد بمثابة استفادة من الشهادة الثانوية، حتى في حال اقتصر الأمر على مجرد تسجيل القيد دون متابعة الدراسة، وبناءً عليه، فإن الطالب الذي سبق له الاستفادة من شهادته الثانوية في أي تسجيل سابق، لا يحق له التقدم مجدداً إلى المفاضلة العامة.

وفيما يتعلق بالطلاب الذين لديهم تسجيلات سابقة أوضح سويد، أنه يُتاح لهم التقدم فقط عبر المسارات التالية:

— مفاضلة الجامعات الخاصة

— التعليم الافتراضي

— التعليم المفتوح

ولفت سويد إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ضبط عملية القبول الجامعي، وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب، بحيث تبقى المفاضلة العامة حقاً أصيلاً فقط للطالب الذي لم يستفد من شهادته الثانوية إطلاقاً في أي مفاضلة أو تسجيل سابق. وتم فتح التقدم الإلكتروني لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025-2026 عبر الرابط الرسمي للتطبيق الخاص بها منذ الأول من تشرين الأول الجاري، ويستمر حتى السادس عشر منه، مع إمكانية التوجه إلى مراكز الدعم المعتمدة في الجامعات في حال واجه الطلاب أي صعوبات.