وزارة التعليم العالي تحيل قضية الطالبة رايا الريس إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

‏دمشق-سانا

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أحالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قضية الطالبة رايا الريس إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، في إطار متابعتها للقضية، وبعد الإعلان سابقاً عن تشكيل لجنة تحقيق مختصة لدراسة ملابساتها.

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‏وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أمس الأربعاء، أن اللجنة أنهت أعمالها ورفعت توصياتها بإحالة القضية إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، على أن تتولى الهيئة إجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق الأصول القانونية وصولاً إلى البت النهائي في القضية.

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‏يذكر أن الطالبة هي ابنة جورج الريس عضو لجنة التفتيش والرقابة الحزبية في القيادة القطرية لحزب البعث في عهد النظام البائد، وسبق لها أن حاولت مرتين بعد التحرير مناقشة رسالة الماجستير إلا أنه كان يتم إيقاف المناقشة تحت الضغط الطلابي وتحال للتحقيق، إلى أن أقدمت على مناقشة رسالتها بشكل سري.

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‏وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الأول من شهر نيسان الماضي، إحالة ملف مناقشة رسالة الماجستير للطالبة في كلية طب الاسنان بجامعة دمشق، إلى لجنة متخصصة للتحقيق في حيثيات الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأصول.

وجاء القرار عقب متابعة مباشرة مع رئاسة جامعة دمشق، وتلقي شكاوى متعددة بشأن ظروف مناقشة رسالة الماجستير في قسم المداواة الترميمية واللبية بكلية طب الأسنان، وما رافقها من سرية في إجراءات المناقشة وشبهات فساد أكاديمية.