التربية تعلن الـ 12 من أيار موعد امتحان الفصل الثاني للصفوف الانتقالية في كافة المراحل

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد امتحان الفصل الدراسي الثاني للصفوف الانتقالية في كل المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي 2025-2026 يوم الثلاثاء الـ 12 من أيار القادم، وينتهي يوم الخميس الـ21 من الشهر نفسه.

ويأتي هذا التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، استناداً للبلاغ الوزاري حول الخطة الدرسية الطارئة للعام الدراسي الحالي 2025-2026، المتضمنة تقويم العام الدراسي، والدوام الإداري، والخطة الدرسية.

وتحرص وزارة التربية والتعليم على تنظيم العملية الامتحانية وضبط مواعيدها بما يضمن سيرها بسلاسة وانضباط، ويعزز من استقرار العام الدراسي وتأمين بيئة امتحانية مناسبة تكفل العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

