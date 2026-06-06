بدء الامتحانات النظرية لطلاب ثانوية النقل البحري في اللاذقية وطرطوس

اللاذقية-سانا



بدأت صباح اليوم السبت الامتحانات النظرية لطلاب ثانوية النقل البحري في مدرسة التدريب والتأهيل البحري باللاذقية، ضمن الخطة التعليمية المعتمدة للعام الدراسي الحالي، وسط إجراءات تنظيمية وتجهيزات تهدف إلى توفير الأجواء المناسبة للطلاب.



وأوضح مدير مؤسسة التدريب والتأهيل البحري محمود القدور في تصريح لمراسل سانا أن الامتحانات انطلقت بالتزامن في ثلاثة مراكز امتحانية، اثنان منها في محافظة طرطوس وواحد في اللاذقية، مبيناً أن عدد الطلاب المتقدمين بلغ 897 طالباً وطالبة من اختصاصي الملاحة والميكانيك.

وأشار القدور إلى أنه تم تجهيز المراكز الامتحانية وفق معايير تضمن سلامة الطلاب وراحتهم أثناء تقديم الامتحانات، بما يساعدهم على أداء اختباراتهم في أجواء مناسبة، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.





من جانبه بين الطالب محمد أحمد قاسم من اختصاص الملاحة أن امتحان مادة الاتصالات جاء مناسباً لمستويات الطلاب المختلفة، لافتاً إلى أن الأجواء الامتحانية كانت جيدة، وتم توفير التجهيزات اللازمة التي ساهمت في راحة الطلاب خلال تقديم الامتحان.



وتبلغ مدة امتحان كل مادة ساعتين بإشراف الكوادر التعليمية والإدارية المختصة، في إطار العملية التعليمية والتدريبية الهادفة إلى تأهيل الكوادر البحرية ورفع كفاءتها العلمية والمهنية، بما يسهم في إعداد الطلاب للمرحلة المقبلة من مسيرتهم التعليمية والتخصصية.



وتُعد ثانوية النقل البحري من المؤسسات التعليمية التخصصية المعنية بإعداد وتأهيل الكوادر البحرية الفنية من خلال الجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي، بما يلبي احتياجات قطاع النقل البحري ويواكب متطلبات سوق العمل في هذا المجال الحيوي.