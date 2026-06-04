لأول مرة منذ 13 عاماً.. إجراء امتحانات شهادة التعليم الأساسي في ‌‏الشدادي بريف الحسكة

الحسكة-سانا‏

انطلقت اليوم الخميس، امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية ‏لدورة عام 2026 في مختلف المحافظات السورية، وشهدت مدينة الشدادي ‏بريف الحسكة حدثاً استثنائياً بإجراء امتحانات التعليم الأساسي داخلها لأول ‏مرة منذ 13 عاماً.‏

وأوضح مشرف المجمع التربوي في مدينة الشدادي حمد محمد العايد في ‌‏تصريح لمديرية إعلام الحسكة، أن امتحانات التعليم الأساسي والثانوي ‌‏تجري لأول مرة في المدينة منذ عام 2012، مشيراً إلى أن امتحانات اليوم ‌‏الأول للتعليم الأساسي، تمت بشكل جيد.‏

من جانبه أشار الطالب إياد الجدوع، إلى أنه تقدم لامتحان مادة العلوم العامة، ‌‏وكانت الأسئلة سهلة، بينما لفت الطالب ماهر السلوم، إلى أنه تقدم ‌‏للامتحانات في مدرسة سيف بمدينة الشدادي، موضحاً أن الأسئلة كانت ‌‏مناسبة لكل المستويات.‏

وكانت نقابة المعلمين في سوريا، أعلنت في الـ 27 من كانون الثاني الماضي، ‌‏عن عودة المعلمين والطلاب إلى الدوام الرسمي في مدرسة العطالة الغربية، ‌‏ومجموعة من المدارس ضمن مجمع الشدادي بريف الحسكة، بعد توقف ‌‏قسري استمر لأكثر من عشر سنوات.‏

ووصل عدد المتقدمين لهذه الامتحانات بمختلف المحافظات السورية ‌‌‏450884 طالباً وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، و13141 طالباً وطالبة ‌‏في شهادة الإعدادية الشرعية، موزعين على 2053 مركزاً امتحانياً.‏