لأول مرة منذ 13 عاماً.. إجراء امتحانات شهادة التعليم الأساسي في ‌‏الشدادي بريف الحسكة

الحسكة-سانا
انطلقت اليوم الخميس، امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية لدورة عام 2026 في مختلف المحافظات السورية، وشهدت مدينة الشدادي بريف الحسكة حدثاً استثنائياً بإجراء امتحانات التعليم الأساسي داخلها لأول مرة منذ 13 عاماً.
وأوضح مشرف المجمع التربوي في مدينة الشدادي حمد محمد العايد في تصريح لمديرية إعلام الحسكة، أن امتحانات التعليم الأساسي والثانوي تجري لأول مرة في المدينة منذ عام 2012، مشيراً إلى أن امتحانات اليوم الأول للتعليم الأساسي، تمت بشكل جيد.
من جانبه أشار الطالب إياد الجدوع، إلى أنه تقدم لامتحان مادة العلوم العامة، وكانت الأسئلة سهلة، بينما لفت الطالب ماهر السلوم، إلى أنه تقدم للامتحانات في مدرسة سيف بمدينة الشدادي، موضحاً أن الأسئلة كانت مناسبة لكل المستويات.
وكانت نقابة المعلمين في سوريا، أعلنت في الـ 27 من كانون الثاني الماضي، عن عودة المعلمين والطلاب إلى الدوام الرسمي في مدرسة العطالة الغربية، ومجموعة من المدارس ضمن مجمع الشدادي بريف الحسكة، بعد توقف قسري استمر لأكثر من عشر سنوات.
ووصل عدد المتقدمين لهذه الامتحانات بمختلف المحافظات السورية 450884 طالباً وطالبة في شهادة التعليم الأساسي، و13141 طالباً وطالبة في شهادة الإعدادية الشرعية، موزعين على 2053 مركزاً امتحانياً.