وزير التعليم العالي: تعليمات مرتقبة لإنصاف جميع الفئات غير المشمولة بالزيادات النوعية

دمشق-سانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ جميع الملاحظات والمطالب المتعلقة بالفئات التي لم تشملها التعويضات المعلنة في كل المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما فيها الإدارة المركزية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لملف الزيادة النوعية للرواتب.

وقال الوزير الحلبي عبر صفحته على فيسبوك، أمس الأحد: إن هناك تعليمات تنفيذية خاصة ستصدر تباعاً لمعالجة أوضاع جميع الفئات غير المشمولة، بما يحقق الإنصاف ويحفظ الحقوق، ويشمل ذلك المهندسين في الجامعات، وأساتذة المعاهد، وسائر الكوادر الإدارية والفنية العاملة في مؤسسات التعليم العالي.

ولفت الوزير الحلبي، إلى أن الوزارة تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتق جميع كوادرها، وتتابع هذا الملف بشكل مباشر، انطلاقاً من حرصها على تعزيز الاستقرار الوظيفي ودعم العاملين، بما يليق بجهودهم ودورهم الوطني والأكاديمي.

وكانت وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي أعلنتا أمس الأول السبت، في بيان ‏مشترك اللوائح التنفيذية للمرسوم رقم 68 لعام 2026 الخاص بالزيادات ‏النوعية للرواتب والأجور للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في ‏سوريا.‏