مديرة التعليم المهني في وزارة التربية: ‌‏23160 طالباً‏ تقدموا لامتحانات ‏الثانوية المهنية

دمشق-سانا‏

أكدت مديرة التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم سوسن ‌‏حرستاني أن امتحانات الثانوية المهنية العملية بفروعها “الصناعية والتجارية ‏والنسوية” شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المتقدمين، بلغت ‌‏23160 طالباً، ‏منهم 14,480، في الثانوية المهنية الصناعية و5989 في الثانوية المهنية ‏التجارية، و2691 في ‏الثانوية المهنية النسوية.‏

وقالت حرستاني، لـ سانا: إن زيادة عدد المتقدمين مؤشر على تنوع ‏التخصصات ‏المهنية، مؤكدة أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالتعليم المهني ‏بوصفه مساراً أساسياً لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق ‏العمل، مشيرة إلى أن الامتحانات العملية تسير وفق خطط منظمة، تضمن ‏الجاهزية الفنية والإدارية في مختلف المحافظات‎.‎

مراكز مجهزة لدعم العملية الامتحانية

ولفتت حرستاني إلى أن الوزارة خصصت 84 مركزاً صناعياً و53 مركزاً ‏نسوياً لإجراء الامتحانات العملية، جرى تجهيزها بالمعدات والوسائل ‏اللازمة، لضمان تنفيذ الاختبارات وفق المعايير المهنية المعتمدة، وبما يحقق ‏بيئة امتحانية آمنة ومنظمة‎.‎

وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير التعليم المهني ‏والتقني، وتعزيز الربط بين الجانب النظري والتطبيقي، بما يسهم في تخريج ‏طلاب يمتلكون مهارات عملية تؤهلهم للاندماج في سوق العمل بكفاءة أعلى‎.‎

تطوير مستمر للتعليم المهني

وشددت حرستاني على أن الوزارة تسعى لتحديث المناهج المهنية، وتوسيع ‏نطاق التدريب العملي، بما يواكب التطورات التقنية ويعزز جودة المخرجات ‏التعليمية، مؤكدة أن العملية الامتحانية تسير في أجواء منظمة وهادئة، وبما ‏يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب في مختلف المحافظات‎.‎

وبدأت في الـ 17 من الشهر الجاري، في مختلف المحافظات السورية ‏الامتحانات العملية لطلاب التعليم الثانوي المهني باختصاصاته الصناعية ‏والتجارية والنسوية، وسط تجهيزات فنية وتنظيمية، تهدف إلى تأمين بيئة ‏مناسبة لتطبيق المهارات العملية والمهنية‎.‎