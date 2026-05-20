مديرة التعليم المهني في وزارة التربية: ‌‏23160 طالباً‏ تقدموا لامتحانات ‏الثانوية المهنية

دمشق-سانا
أكدت مديرة التعليم المهني والتقني في وزارة التربية والتعليم سوسن حرستاني أن امتحانات الثانوية المهنية العملية بفروعها “الصناعية والتجارية والنسوية” شهدت زيادة ملحوظة في أعداد المتقدمين، بلغت 23160 طالباً، منهم 14,480، في الثانوية المهنية الصناعية و5989 في الثانوية المهنية التجارية، و2691 في الثانوية المهنية النسوية.
وقالت حرستاني، لـ سانا: إن زيادة عدد المتقدمين مؤشر على تنوع التخصصات المهنية، مؤكدة أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بالتعليم المهني بوصفه مساراً أساسياً لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن الامتحانات العملية تسير وفق خطط منظمة، تضمن الجاهزية الفنية والإدارية في مختلف المحافظات.
مراكز مجهزة لدعم العملية الامتحانية
ولفتت حرستاني إلى أن الوزارة خصصت 84 مركزاً صناعياً و53 مركزاً نسوياً لإجراء الامتحانات العملية، جرى تجهيزها بالمعدات والوسائل اللازمة، لضمان تنفيذ الاختبارات وفق المعايير المهنية المعتمدة، وبما يحقق بيئة امتحانية آمنة ومنظمة.
وأكدت أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير التعليم المهني والتقني، وتعزيز الربط بين الجانب النظري والتطبيقي، بما يسهم في تخريج طلاب يمتلكون مهارات عملية تؤهلهم للاندماج في سوق العمل بكفاءة أعلى.
تطوير مستمر للتعليم المهني
وشددت حرستاني على أن الوزارة تسعى لتحديث المناهج المهنية، وتوسيع نطاق التدريب العملي، بما يواكب التطورات التقنية ويعزز جودة المخرجات التعليمية، مؤكدة أن العملية الامتحانية تسير في أجواء منظمة وهادئة، وبما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب في مختلف المحافظات.
وبدأت في الـ 17 من الشهر الجاري، في مختلف المحافظات السورية الامتحانات العملية لطلاب التعليم الثانوي المهني باختصاصاته الصناعية والتجارية والنسوية، وسط تجهيزات فنية وتنظيمية، تهدف إلى تأمين بيئة مناسبة لتطبيق المهارات العملية والمهنية.