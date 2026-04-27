التربية تعفي حاملي شهادة التعليم الأساسي التركية من امتحان التعليم الأساسي في سوريا

دمشق-سانا

أصدرت وزارة التربية والتعليم اليوم الإثنين، قراراً يقضي بإعفاء التلاميذ الحائزين على شهادة التعليم الأساسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم في تركيا، والمصدقة أصولاً، من التقدم لامتحان شهادة التعليم الأساسي في سوريا.

ونص القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، على قبول التلميذ في الصف التاسع الأساسي إذا تحقق شرط العمر بصفة تلميذ دراسة نظامية، ويتقدم لامتحان انتقالي للصف التاسع ضمن مدرسته.

كما نص على تطبيق شروط النجاح والرسوب على تلاميذ هذه الفئة، والمطبقة في الصف الثامن الأساسي الانتقالي المعممة في البلاغ الوزاري رقم 543/90 (5/4) تاريخ 2026/1/18 م مع مراعاة أحكام المادة /37/ من النظام الداخلي لمدارس التعليم الأساسي.

ووفق القرار، يتم قبول الطلاب الناجحين في امتحان الصف التاسع الانتقالي في الصف الأول الثانوي وفق تعليمات القيد والقبول الخاصة بالطلاب العائدين من خارج سوريا.

وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت في الثالث عشر من الشهر الماضي، قراراً يقضي بإيقاف العمل بإجراء الامتحان المتمم المطلوب لتعادل شهادتي الدراسة الإعدادية والثانوية الأجنبية الممنوحتين من خارج سوريا للطلاب السوريين، وذلك خلال العامين الدراسيين 2025- 2026 و2026- 2027.

ويأتي القرار بهدف تسهيل عملية دمج الطلاب القادمين من تركيا ضمن النظام التعليمي السوري، بما يضمن استمرارية تعليمهم، ويحقق العدالة بين جميع الطلاب.