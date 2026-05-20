فعالية طلابية في جامعة دمشق لعرض تصاميم جديدة لمداخل ريف دمشق

دمشق-سانا

قدم طلاب كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق، اليوم الأربعاء، 24 تصميم مشروع ‏لتجميل بلدات ومدن محافظة ريف دمشق، وذلك خلال فعالية نظمتها، في مبنى الكلية، ‏وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع المحافظة.

وتضمنت الفعالية عرض تصاميم هندسية قابلة للتنفيذ عند مداخل وبوابات عدد من ‏بلدات ومدن محافظة ريف دمشق، إضافة إلى فيديو يوثق مراحل العمل والمشاريع ‏التي قدمها 188 طالباً من الكلية، يمكن تنفيذها في كل من القطيفة وجيرود وزاكية ‏وقطنا وصيدنايا وجرمانا والزبداني بريف دمشق.‏

تحويل التصاميم إلى واقع ملموس

أكد معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي غيث ورقوزق في تصريح لـ”سانا”، أن ‏الهدف من الفعالية إدخال الطلاب سوق العمل، مشيداً بالتعاون مع محافظة ريف دمشق ‏لوضع تصاميم جديدة للأرياف والبلدات بما يتناسب مع الطابع الثقافي والعمراني لكل ‏منطقة.‏

وأشار إلى أن الفعالية خطوة في التعاون بين كلية العمارة والمعهد العالي للتخطيط ‏الإقليمي لتصميم مداخل المدن والبلدات بريف دمشق، مضيفاً: إنه سيتم تشكيل فريق ‏مشترك من الأساتذة والخبراء والطلاب والمحافظة، لتحويل كل هذه المشاريع إلى شيء ‏ملموس وحقيقي.‏

تتوسع لتشمل أكثر من كلية

من جهته، أوضح معاون محافظ ريف دمشق عبدالله الخطيب أن تنفيذ هذه الفعالية يمكن ‏أن يتوسع ليشمل أكثر من كلية، حيث بدأت الفعالية حالياً بالهندسة المعمارية لتصل إلى كلية الزراعة ‏لاحقاً، مبيناً أن المحافظة ستعمل على توفير فرص تدريبية (ستاجات) للطلاب خلال ‏المرحلة القادمة.‏

بدوره، أكد نائب رئيس جامعة دمشق تيسير زاهر، أن المشاريع المعروضة تعكس جهود ‏الجامعة في ربط التعليم باحتياجات المجتمع وسد الفجوة مع سوق العمل، معرباً عن أمله ‏في أن تُنفّذ مداخل دمشق وريفها وفق هذه التصاميم المميزة.‏

مشاريع الطلاب.. تصاميم تعبّر عن الهوية والتاريخ

عرض الطالب خالد محمد عرنوس وفريقه، مشروعين لبوابة منطقة الزبداني، حيث ‏أوضح أن المشروع يعبّر عن تاريخ المنطقة بدءاً من مواد البناء وصوت الماء ونوع ‏الأشجار، أما المشروع الثاني فيعكس أسلوب تفكير طلاب العمارة، حيث اعتمد على ‏الإضاءة فقط لتكون البوابة تجربة بصرية يفسرها كل شخص حسب رؤيته.‏

أما الطالب محمد زكريا أبو خروب، فشارك بتصميم مدخل مدينة صيدنايا، موضحاً أن ‏مشروعه هو تصميم قوس كبير يعبر عن الاحتضان، وخلفه أقواس صغيرة لكسر الجمود، ‏مع استخدام المواد المحلية كالحجر الصخرية الموجود في المدينة.‏

وقال أبو خروب: “سعيت من خلال هذا التصميم إلى إلغاء الهوية البصرية السلبية ‏المرتبطة بسجن صيدنايا، واستلهمته من عراقة المدينة وتاريخها لكونها منطقة تضم 21 ‏ديراً و40 كنيسة، إذ عكست الأقواس من خلال هذه الكنائس والأديرة، حيث يكون ‏المتوجه إلى صيدنايا أمام هوية بصرية معبرة عن المدينة.‏

‏وتأتي هذه المشاريع في إطار تعزيز مشاركة طلاب الجامعة والمجتمع المحلي، وإشراك ‏أبناء المنطقة في اختيار تصاميم مداخل مدنهم، بما يدعم الطاقات الشبابية والكفاءات ‏الوطنية عبر مشاريع تطبيقية عملية، وفي هذا الإطار جاء افتتاح معرض مخططات ‏هندسية وعمرانية في كلية الهندسة المعمارية بحلب في الـ 21 من نيسان الماضي، الأمر الذي يعكس مستوى المهارات العلمية والتطبيقية لطلبة الكلية.‏