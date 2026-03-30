افتتاح برنامج الزمالة السريرية المتقدمة في زراعة الأسنان وتعويضها بجامعة دمشق

دمشق-سانا

افتتحت كلية طب الأسنان بجامعة دمشق اليوم الإثنين فعاليات برنامج الزمالة السريرية المتقدمة في زراعة الأسنان وتعويضها (الدفعة الثانية)، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من أساتذة الكلية وأساتذة من جامعات أخرى في مختلف اختصاصات طب الأسنان، بما في ذلك الجراحة والتجميل والتعويضات والنسج حول السنية.

ويهدف برنامج الزمالة إلى إعداد كوادر طبية متميزة ومتمكنة في مجال زراعة الأسنان، حيث يتضمن محاور تدريبية، يتلقى خلالها المتدربون معارف متكاملة تشمل المعلومات التشريحية، وأسُس الاندماج العظمي، ومبادئ وضع الزرعات، وخطط العمل الجراحي، والزرعات المتقدمة، وعمليات التطعيم ورفع الجيب الفكي، إضافة إلى التعويضات فوق الزرعات بشكل متكامل، على أن يحصل المتدرب في ختام البرنامج على شهادة الزمالة، مع إمكانية التقدم للحصول على زمالة المجلس العالمي لزراعة الأسنان.

12 مستوى تدريبياً ضمن برنامج متكامل

وأوضح عميد كلية طب الأسنان بجامعة دمشق الدكتور عمر حشمة في تصريح لمراسلة سانا أن برنامج الزمالة يعد برنامجاً متكاملاً يمتد لمدة عام كامل، ويتضمن 12 مستوى تدريبياً بواقع مستوى لكل شهر، مشيراً إلى أنه يُنفذ بإشراف الكلية عبر مكتب ممارسة المهنة، وبموافقة رئاسة الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع الأكاديمية العربية الأمريكية لطب الأسنان.

ولفت حشمة إلى أن البرنامج يشمل محاضرات نظرية يقدمها أساتذة من كلية طب الأسنان جامعة دمشق ومن جامعات حكومية وخاصة ومن الاختصاصيين المميزين، إضافة إلى تدريب مخبري وعمليات جراحية حية تتدرج من الحالات البسيطة المتوسطة إلى المتقدمة، بما في ذلك عمليات زيادة أبعاد العظم، ورفع الجيب الفكي، ووضع الطعوم العظمية، ومختلف إجراءات زراعة الأسنان الحديثة.

شهادة متوافقة مع متطلبات العمل في مختلف الدول

واكد حشمة أن الشهادة الممنوحة في نهاية البرنامج متوافقة مع متطلبات العمل في عدد من الدول، وتسهم في تخريج كوادر طبية مؤهلة وفق أحدث المعايير العلمية والأكاديمية، لافتاً إلى أن الزمالة تتيح للمتدربين إمكانية التقدم لعضوية المجلس العالمي لزراعة الأسنان.

يُذكر أن كلية طب الأسنان بجامعة دمشق حصلت في حزيران الماضي ‏على الاعتماد الرسمي ضمن ‏برنامج ‏LEADER‏، الذي تقدمه الجمعية الأوروبية لتعليم طب الأسنان ” ASSOCIATION OF DENTAL EDUCATION EUROPE والذي يعد خطوة أساسية في تطوير عملية التعليم الطبي في الكلية، حيث يمتد البرنامج لمدة خمس سنوات، تشمل متابعة دورية ‏من الجمعية الأوروبية لتحسين وتطوير العملية التعليمية في الكلية، على أن ‏تنتقل الكلية إلى مستوى الامتياز في تعليم طب الأسنان بانتهاء هذه المدة.‏