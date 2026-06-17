وجهاء وممثلون عن قبيلة العكيدات ينظمون لقاءً في مدينة عدرا بريف دمشق تاريخ النشر: 2026/06/17 11:05 مساءً اخر تحديث: 2026/06/17 11:05 مساءً قائمة الصور 1/3 التوصل إلى اتفاق مبدئي يقضي بوقف إطلاق النار في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق استمرار عودة الأهالي من مخيمات التهجير في شمال سوريا إلى قراهم وبلداتهم بعد التحرير الدفاع المدني يواصل إخماد الحرائق التي اندلعت منذ خمسة أيام في غابات جبل التركمان بمنطقة ربيعة في ريف اللاذقية انهيار منزل متضرر سابقاً جراء قصف النظام البائد في داريا بريف دمشق أطفال إدلب يرسمون فرحة النصر بمشاركتهم.. الأمل يثمر نصراً بعد أربعة عشر عاماً صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:ريف دمشق مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط اخترنا لك الفيدرالي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع وسط استمرار ضغوط التضخم يونيو 18, 2026 يونيو 18, 2026 اجتماع في عدرا البلد يؤكد دعم العدالة الانتقالية عبر الأطر القانونية والقضائية يونيو 18, 2026 يونيو 18, 2026 إعادة 10 محطات مياه شرب بريف دير الزور للعمل بعد تراجع منسوب نهر الفرات يونيو 17, 2026 يونيو 17, 2026 الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض يونيو 17, 2026 يونيو 18, 2026