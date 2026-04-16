مبادرة “حدائق التين” تصل داريا.. غرس 60 شجرة مثمرة تخليداً لذكرى أبناء المدينة والمغيبين

ريف دمشق-سانا

ضمن مبادرة “حدائق التين” الهادفة إلى تخليد ذكرى الراحلين والمغيبين، شهدت مدينة داريا بريف دمشق اليوم الخميس إطلاق “حديقة تين” في الحديقة المجاورة لجامع الصادق الأمين، حيث جرى زراعة 60 شجرة مثمرة تخليداً لذكرى أبناء المدينة وضيوفها الذين فقدوا أو تم تغييبهم في سجون النظام البائد خلال سنوات الثورة السورية.

مشاركة مجتمعية وتوثيق رقمي للذاكرة

وأوضح أحد مؤسسي المبادرة ومسؤول مساحة حدائق التين في دار إيبلا للفنون والثقافة، جابر بكر في تصريح لـ سانا أن الحديقة تضم أربعين شجرة بأسماء راحلين من داريا، ومغيبين في سجون النظام البائد، إضافة إلى عشرين شجرة بأسماء ضيوف من باقي التراب السوري، لافتاً إلى أن الشركاء القائمين على المبادرة إلى جانب دار إيبلا هم: جمعية مارونا، وخيمة الحقيقة في داريا، وحملة من أجل سوريا، ومبادرة بدايتنا.

من جانبها، أوضحت ممثلة جمعية “مارونا” مروة السلوم، أن الخطوة الأولى ستتمثل في وضع لوحات خشبية تحمل اسم الشخص المغيب وتاريخ تغييبه أو تاريخ ميلاده، مشيرة إلى أن هذا الإجراء مؤقت حيث سيجري العمل على استبدال هذه اللوحات بأخرى زجاجية مزودة برمز QR يتيح للزائر عند مسحه، الانتقال إلى قصة الشخص المغيب ليكون حاضراً بصوته وتفاصيله وذاكرة من أحبوه.

بدورها، أوضحت منسقة خيمة “الحقيقة” شفاء جنبلاط، أن الخيمة تولت تجهيز الحديقة وتنظيفها، بمشاركة المجتمع المحلي وأهالي الراحلين والمفقودين وبالتعاون مع المجلس المحلي، لافتة إلى أن الأطفال شاركوا منذ الصباح في زراعة الورود في الحديقة، وترك كل طفل رسالة صغيرة تعبيراً عن تضامنهم ووعدهم بمواصلة الطريق حتى يعم الأمان والسلام في سوريا وتتحقق العدالة للجميع.

رمزية فنية توثق الألم والذاكرة

ورافق زراعة حديقة التين رسم لوحة “غرافيتي Graffiti” على أحد الجدران داخل الحديقة ما زال يحمل آثار القصف والدمار واضحة عليه، ليبقى الجدار نفسه جزءاً من الحكاية، وشاهداً على ما عاشته داريا.

وأوضح الفنان بلال شوربا أن أرضية اللوحة مكونة من صخور تتفتح بينها ورود شقائق النعمان، حيث ترمز كل وردة إلى شهيد أو مفقود وتتضمن كذلك صاروخاً غير منفجر بجانب علامة “شاهدة داريا”، في تذكير مباشر بأن المدينة ما زالت تحمل آثار الدمار الذي خلفه النظام البائد.

بدورهم، عبر عدد من ذوي الراحلين والمغيبين الذين التقتهم سانا عن مشاعر امتنانهم لهذه المبادرة التي رأوا فيها مساحة رمزية تعيد لأبنائهم حضورهم المفقود، وتمنحهم شكلاً من أشكال العدالة المعنوية بعد سنوات من الألم والانتظار، معتبرين أن المبادرة لا تقتصر على تخليد الأسماء فحسب، بل تمنحهم شعوراً بأن قصص أبنائهم ستظل حاضرة ومتداولة، وأن معاناتهم لن تطوى بالنسيان.

وتُعد “حدائق التين” إحدى المبادرات المجتمعية والرمزية التي تهدف إلى تخليد ذكرى الراحلين والمغيبين من المدنيين الذين قضوا تحت التعذيب أو اختفوا في سجون النظام البائد، وقد انطلقت في بداياتها تحت اسم “حدائق الغياب” قبل أن تتوسع لتشمل مواقع متعددة في سوريا، من بينها دير مار موسى الحبشي في النبك، وقرية حيش في ريف إدلب، حيث شاركت عائلات الضحايا وأفراد المجتمع المحلي في اختيار أسماء الأشجار وتحديد مواقعها.

وتعرضت مدينة داريا خلال سنوات الثورة السورية لعمليات عسكرية مكثفة شنها النظام البائد رافقها قصف بالبراميل المتفجرة، ما أسفر عن دمار واسع طال أحياءها السكنية ومرافقها الخدمية وألحق أضراراً كبيرة ببنيتها التحتية، كما عانت من حصار طويل وتهجير معظم سكانها، إلى جانب مفقودين ومعتقلين وارتقاء أعداد كبيرة من أبناء المدينة.