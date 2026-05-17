انطلاق امتحانات التدريبات العملية التخصصية لشهادة الثانوية المهنية في اللاذقية

اللاذقية-سانا

تفقد مدير التربية والتعليم في اللاذقية وليد كبولة اليوم عدداً من المراكز الامتحانية المعتمدة بالمحافظة، في إطار متابعة انطلاقة امتحانات التدريبات العملية التخصصية لشهادة الدراسة الثانوية المهنية، بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية لدورة عام 2026.

واطلع كبولة خلال جولته على سير العملية الامتحانية ومدى جاهزية الورشات والقاعات والمخابر الفنية، ومتابعة آلية تنفيذ الاختبارات العملية ضمن الاختصاصات المهنية المختلفة، والتأكد من توافر المستلزمات الفنية والتنظيمية اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات.

وشملت الجولة عدداً من المراكز الامتحانية التي تستقبل الطلاب المتقدمين لاختبارات التدريبات العملية التخصصية ضمن اختصاصات التقنيات الإلكترونية والكهربائية والحاسوب والميكاترونيكس، وصيانة الأجهزة الطبية والاتصالات والميكانيك والتكييف والتدفئة والسباكة والنجارة والغزل، وغيرها من الاختصاصات المهنية التطبيقية.

وأوضح كبولة في تصريح لمراسل سانا، أنه تم استكمال جميع التحضيرات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات في مختلف المراكز الامتحانية المعتمدة، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المسجلين للتقدم لامتحان التدريبات العملية التخصصية في الشهادة المهنية الصناعية بلغ 1975 طالباً وطالبة، موزعين على 12 مركزاً امتحانياً فيما خصصت 3 مراكز امتحانية لطلاب الشهادة المهنية النسوية.

وأضاف كبولة: إن الطلاب تقدموا إلى 15 حرفة واختصاصاً متنوعاً على التقنيات الإلكترونية والكهربائية وغيرها من الاختصاصات، لافتاً إلى أن العملية الامتحانية تجري بسلاسة في أجواء يسودها الهدوء، حيث يتم التركيز في هذا المقام على التعليم المهني لكونه يشكل انطلاقة كبيرة لدى الطلاب.

بدوره، أشار المدير المساعد لشؤون التعليم المهني والتقني بمديرية التربية نوار الرياحي، إلى أن الامتحانات جرت بعد إجراء كل التحضيرات اللازمة بدءاً من توزيع قوائم الطلاب على المهن الاختصاصية، ومن ثم تحضير المراكز الامتحانية وتوفير التجهيزات وصيانتها وتأمين مستلزمات العملية الامتحانية، ومن ثم توزيع رؤساء المراكز واللجان وفق التعليمات الوزارية المنوطة بهذا الموضوع.

ووصفت الطالبة فرح محسن سلوم، الامتحان بأنه سلس وجيد، لأن المدرسين قدموا للطلبة جميع المعلومات المفيدة خلال العام الدراسي، مشيرة إلى أنها تطمح لدراسة الهندسة، ولا سيما أنها نالت المرتبة الأولى خلال العامين الماضيين، وأنها ستحافظ على تفوقها حتى دخول الجامعة.

وتأتي الجولة في إطار الحرص على متابعة العملية الامتحانية ميدانياً، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الامتحانية والتنظيمية المعتمدة.

