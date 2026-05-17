ورشة متخصصة حول معيار سلامة الغذاء العالمي FSSC 22000 في كلية الزراعة بدمشق

‏دمشق-سانا

‌‏نفذت كلية الهندسة الزراعية بجامعة دمشق، بالتعاون مع أكاديمية “EMBs” للهندسة الإدارية والجودة، ورشة متخصصة حول معيار سلامة الغذاء العالمي “FSSC 22000″، وذلك في كلية الزراعة بدمشق.

‏وأوضحت جامعة دمشق عبر قناتها على التلغرام أمس السبت، أن الورشة استهدفت طلاب علوم الأغذية والمعهد التقاني الزراعي لتعزيز معرفتهم بأنظمة سلامة الغذاء الحديثة.

وركزت الورشة على أهمية المعايير العالمية مثل ISO 22000:2022 في تحسين جودة الإنتاج وتأهيل الكوادر القادرة على تطوير القطاع الغذائي السوري.

‏وتعد EMBS للهندسة الإدارية والجودة التي تأسست عام 2022، أول مجموعة سورية متخصصة في الهندسة الإدارية وتطوير الأعمال، وتقدم حلولاً متكاملة لتنظيم وتأسيس الشركات، وتصميم المعامل، وتقليل الهدر، وتدريب الكوادر.