تمديد مهلة تقديم الطلبات في الجامعات الخاصة للطلاب المنقطعين بسبب مشاركتهم بالثورة

دمشق-سانا

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الإثنين، فترة تقديم الطلبات للطلاب المنقطعين بسبب مشاركتهم بالثورة، الذين لم يتقدموا بطلبات الانقطاع خلال المواعيد المحددة في الجامعات الخاصة، وذلك لغاية يوم السبت الواقع في الـ 28 من شباط 2026.

وأوضحت الوزارة في تعميم على قناتها في تلغرام، أن القرار جاء لاحقاً لقرار مجلس التعليم العالي رقم /467/ بتاريخ 14 تموز 2025، المتضمن التعليمات التنفيذية لأحكام المرسوم رقم /95/ لعام 2025، الخاص بالطلاب المنقطعين بسبب مشاركتهم بالثورة.

وكانت الوزارة قد مددت في الـ 19 من الشهر الماضي، مواعيد تقديم الطلبات للطلاب المنقطعين، الذين لم يتقدموا بطلبات الانقطاع خلال المواعيد المحددة لغاية يوم الخميس الواقع في 26/2/2026.

ويقضي المرسوم رقم 95 لعام 2025 بالسماح لطلاب المرحلة الجامعية الأولى، والدراسات العليا، المنقطعين بسبب مشاركتهم في الثورة منذ العام الدراسي 2010-2011 م حتى تاريخه، بالتقدم بطلبات العودة إلى قيدهم السابق في الجامعات العامة والخاصة.

وحسب المرسوم تعد فترات انقطاع الطالب، إيقاف تسجيل، ولا تحسب من مدد الإيقاف المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ويسوى وضع الطالب على هذا الأساس.