ورشة بجامعة دمشق تعرّف بمبادرة جسور التكنولوجيا الخضراء وتدعم الزراعة الذكية ‏

دمشق-سانا‏

ركّزت الورشة التعريفية “شراكة المعرفة تصنع أثراً” التي أقامها فريق فاماتِك التطوعي، ‏بالتعاون مع كلية الهندسة الزراعية بجامعة دمشق، على التعريف بمبادرة جسور التكنولوجيا ‏الخضراء الهادفة إلى إدخال التكنولوجيا في القطاع الزراعي، وتقديم أبحاث علمية في التنمية ‏الزراعية المستدامة، وتعزيز مهارات الطلاب، عبر الاطلاع على الخبرات المتقدمة والتطبيقات ‏العملية.‏

وهدفت الورشة التي أقيمت اليوم الإثنين في مبنى الكلية بدمشق، إلى تعزيز التعاون ‏الأكاديمي مع الكليات التقنية، وتمكين الحوكمة الرشيدة من خلال تنفيذ مشاريع تخرج ‏مشتركة تسهم في تطوير أساليب الإنتاج الزراعي وتحسين كفاءتها، والانتقال نحو الزراعة ‏الحديثة.‏

وبيّن الدكتور إياد علي ديب من كلية الهندسة الزراعية في تصريح لـ سانا، أن الورشة تركز ‏على تدريب الطلبة على التفكير التطبيقي وعدم الاكتفاء بالجانب النظري، عبر الربط بين ‏العلوم الزراعية والتكنولوجية لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، ‏وتنمية المهارات الإبداعية، وتعزيز ثقافة الابتكار لديهم، بما ينعكس إيجاباً على خدمة ‏المجتمع.‏

دمج التكنولوجيا بالقطاع الزراعي

من جانبها، أكدت مديرة فريق فاماتِك المهندسة إيمان الرفاعي أن المبادرة تهدف إلى ‏استثمار التكنولوجيا ودمجها في قطاع الزراعة، وتدريب الطلاب على البرامج التخصصية مثل ‌‏”الأوتوكاد” و”اللاندسكيب”، بما يسهم في نقل التجارب وتعميمها.‏

كما أوضحت الطالبة مريم خربوطلي أهمية ربط مشاريع التخرج بالتطورات التكنولوجية ‏الحديثة، مشيرة إلى ضرورة الانتقال من الجانب النظري إلى التطبيق العملي لتحقيق فائدة ‏حقيقية، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات لمشاريع التخرج وربطها بواقع تقني يتيح ‏الاستفادة منها مستقبلاً.‏

وفي ظل التوجه العالمي نحو الزراعة الذكية والمستدامة، بات دمج التكنولوجيا في القطاع ‏الزراعي ضرورة لضمان استمرارية الإنتاج الغذائي وتحسين كفاءته، ولا سيما في ظل ‏التغيرات المناخية المتسارعة.‏