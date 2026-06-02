إحداث 6 مراكز امتحانية لـ 176 نزيلاً في السجون للتقدم لامتحانات الشهادات العامة

أنهت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الداخلية، تجهيزاتها اللوجستية لإحداث 6 مراكز امتحانية متكاملة ليتمكن النزلاء في السجون من التقدم لامتحانات الشهادات العامة لدورة 2026، وذلك وفق المعايير العالمية لحقوق الإنسان، ومنها حق السجناء في التعليم والامتحانات العامة.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الثلاثاء، أن عدد المتقدمين للامتحانات بلغ 176 نزيلاً يتوزعون على 126 طالباً لشهادة التعليم الأساسي، و50 طالباً للشهادة الثانوية العامة، منهم 45 في الفرع الأدبي و5 في الفرع العلمي.

وبينت الوزارة أن المراكز الامتحانية تغطي مناطق ومحافظات دمشق، وحلب وإعزاز، وحماة، وحمص، ودير الزور، وإدلب، بما يضمن تمكين النزلاء من متابعة تحصيلهم العلمي، وتقديم امتحاناتهم في بيئة منظمة ومجهزة، حيث بلغ عددهم في دمشق 24 نزيلاً، منهم 12 طالباً لشهادة التعليم الأساسي، و9 طلاب في الثانوية العامة الفرع الأدبي، و3 طلاب في الفرع العلمي.

وفي حماة، بلغ عدد النزلاء 12 طالباً في شهادة التعليم الأساسي، و11 طالباً في الثانوية العامة الفرع الأدبي، فيما سجلت حمص 13 طالباً في شهادة التعليم الأساسي.

وفي دير الزور، سجل 19 نزيلاً، منهم 13 طالباً لشهادة التعليم الأساسي، و6 طلاب في الثانوية العامة الفرع الأدبي، بينما بلغ عدد المتقدمين في إدلب 10 نزلاء، بينهم 8 طلاب للتعليم الأساسي وطالب واحد في كل من الفرعين الأدبي والعلمي للثانوية العامة.

أما في حلب وإعزاز، فقد بلغ عدد المتقدمين 87 نزيلاً، منهم 68 طالباً لشهادة التعليم الأساسي، و18 طالباً في الثانوية العامة الفرع الأدبي، وطالب واحد في الفرع العلمي.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في تعزيز التمكين التعليمي للنزلاء، وفتح آفاق جديدة أمامهم لاستكمال تعليمهم، والمساهمة في إعادة اندماجهم بالمجتمع وبناء مستقبل أفضل.

يذكر أن امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية تبدأ ‏في الرابع من حزيران الجاري، فيما تنطلق امتحانات ‌‏الشهادة ‏الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافةً إلى الثانوية ‏الشرعية والمهنية، في السادس منه‎.‎