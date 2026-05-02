تخريج الدفعة الثانية من كلية الإعلام والاتصال في جامعة حلب الحرة

حلب-سانا

احتفلت كلية الإعلام والاتصال في جامعة حلب الحرة سابقاً في مدينة إعزاز اليوم السبت، بتخريج الدفعة الثانية من طلابها للعام الدراسي 2024-2025.

وأوضح مدير مديرية الإعلام في حلب عبد الكريم ليلى في تصريح لمراسل سانا، أن هذا الحدث يشكل محطة مهمة في مسيرة التعليم العالي، مشيراً إلى أن تخريج دفعات جديدة من كلية الإعلام يمثل “يوم نصر” ليس للطلبة فقط، بل للشعب السوري عموماً.

بدوره، أوضح المدرس في كلية الإعلام جاسم السيد، أن هذه الدفعة هي الثانية والأخيرة التي تتخرج من الكلية، معرباً عن أمله في أن يحقق الخريجون حضوراً مهنياً يليق بحجم التضحيات التي قدموها خلال سنوات الدراسة، رغم الظروف الصعبة التي شهدتها المنطقة.

من جهتهم، عبّر عدد من الخريجين عن فرحتهم بهذا الإنجاز، حيث أشار الخريج إيهاب خالد إلى أن سنوات الدراسة لم تكن سهلة، في ظل التحديات والعقبات التي واجهتهم، إلا أن الإصرار على الاستمرار كان الدافع الأساسي للوصول إلى هذه المرحلة، مؤكداً تطلعهم للمساهمة في بناء سوريا الحديثة من خلال العمل الإعلامي المسؤول.

كما لفت الخريج تحسين الحسين إلى أن تخرج هذه الدفعة يأتي بعد سنوات من المعاناة، بدءاً من ظروف الحرب وصولاً إلى تداعيات الزلزال، معرباً عن أمله في أن يكونوا جزءاً من مرحلة جديدة تسهم في تمهيد الطريق للأجيال القادمة.

وكان مجلس التعليم العالي أعلن في آب من العام الماضي، دمج جامعة حلب الحرة مع جامعة حلب الأم، تأكيداً على وحدة المؤسسات الأكاديمية السورية، وتطوير التعليم العالي على امتداد الوطن.