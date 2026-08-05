محافظ السويداء يستقبل عدداً من المواطنين بعد تخصيص يوم الأربعاء موعداً للقاء أهالي المحافظة

MOK04553 محافظ السويداء يستقبل عدداً من المواطنين بعد تخصيص يوم الأربعاء موعداً للقاء أهالي المحافظة

السويداء-سانا

أعلنت محافظة السويداء، أنه بناء على تخصيص محافظ السويداء مصطفى البكور يوم الأربعاء موعداً ثابتاً للقاء أهالي المحافظة، استقبل اليوم عدداً من المواطنين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل المباشر والمنهجي بين السلطة المحلية والمجتمع.

MOK04565 محافظ السويداء يستقبل عدداً من المواطنين بعد تخصيص يوم الأربعاء موعداً للقاء أهالي المحافظة

وذكرت محافظة السويداء في قناتها على التلغرام، أن المحافظ استمع خلال اللقاء إلى مطالب المواطنين واستفساراتهم، مؤكداً أهمية متابعتها بدقة، مع توجيه الجهات المعنية بالعمل على حلها بأسرع وقت ممكن وفي حدود الإمكانات المتاحة.

وأشارت المحافظة، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظ على جعل هذا اللقاء الأسبوعي منصة دائمة للاستماع والتجاوب مع قضايا الناس.

وكان محافظ السويداء أصدر أواخر الشهر الماضي قراراً بتشكيل لجنة ممثلة لأبناء عشائر السويداء تضم عشرة أعضاء، في خطوة تهدف إلى تنظيم قنوات التواصل مع الجهات الرسمية، وتعزيز التنسيق بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في متابعة القضايا والمطالب ذات الاهتمام المشترك ضمن الأطر القانونية والإدارية المعتمدة.

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