التربية تدعو طلاب الشهادة الثانوية غير المستكملين تسجيلهم إلى مراجعة المديريات الأحد المقبل

دمشق-سانا

دعت وزارة التربية والتعليم الطلاب الذين تقدموا للتسجيل لامتحانات الشهادة الثانوية العامة لدورة 2025- 2026، ولم يتمكنوا من استكمال إجراءات تسجيلهم، إلى مراجعة مديريات التربية والتعليم في المحافظات كافة، لاستكمال تسجيلهم أصولاً، وذلك يوم الأحد الواقع في الثالث من أيار 2026.

وأوضحت الوزارة في تعميم لها اليوم الأربعاء، أن تعذر استكمال التسجيل يعود لارتكاب الطلاب أخطاء إلكترونية، منها عدم اختيار الدورة الامتحانية، أو إدخال البريد الإلكتروني بشكل خاطئ، ما حال دون وصول رمز التأكيد، مبينة أن مراجعة مديريات التربية والتعليم تتم عبر دوائر الامتحانات خلال أوقات الدوام الرسمي، مع ضرورة اصطحاب الهاتف الجوال الذي استخدم أثناء عملية التسجيل.

ومددت وزارة التربية والتعليم فترة التسجيل لامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2026 للطلاب النظاميين والمتقدمين بصفة دراسة حرة حتى الـ 16 من شهر نيسان الجاري.

وأعلنت في الـ 13 من الشهر ذاته أن عدد الطلاب الراغبين بالتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في مختلف المحافظات لدورة عام 2026، بلغ أكثر من 800 ألف طالب، وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم المستمرة لتطوير العملية التعليمية.