بحث سبل الاستقرار التعليمي في المحافظات الشرقية خلال اجتماع بوزارة التربية في دمشق

دمشق-سانا

بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع أعضاء الوفد الرئاسي المكلف بمتابعة تطبيق بنود اتفاق الـ 29 من كانون الثاني مع قسد، والذي يضم الدكتور مصطفى عبدي وأحمد هلالي، متابعة تنفيذ الاتفاق في المحافظات الشرقية.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، بحث سبل التعاون بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ الاتفاق بما يخدم الاستقرار التعليمي في هذه المحافظات، إضافة إلى مناقشة الإجراءات اللازمة لتعزيز استدامة العملية التعليمية في ظل الأوضاع الراهنة.

وشدد تركو على أهمية هذه الخطوات في تحسين الظروف التعليمية، وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة لجميع الطلاب في سوريا، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة في قطاع التعليم.

وكانت الحكومة السورية أعلنت في الـ 29 من كانون الثاني الفائت، الاتفاق مع قسد على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.

