اختتام ملتقى الفرق العالمية للموسم التدريبي 2026 في ‏اختصاص علم الأحياء

FB IMG 1780737726165 1 اختتام ملتقى الفرق العالمية للموسم التدريبي 2026 في ‏اختصاص علم الأحياء

‏دمشق-سانا

‏اختتمت هيئة التميز والإبداع السورية، ملتقى الفرق العالمية ‏للموسم التدريبي 2026 في اختصاص علم الأحياء، ‏والذي أُقيم خلال الفترة الممتدة من الـ 31 من أيار ‏الماضي، حتى الـ 5 من حزيران الجاري، بمشاركة ‏طلاب الفريقين الرئيسي والاحتياطي المرشحين لتمثيل ‏سوريا في الاستحقاقات والأولمبيادات العلمية الدولية ‏القادمة‎.‎

‏وأوضحت الهيئة عبر حسابها على فيسبوك، اليوم السبت، ‏أنه شارك في الملتقى 9 طلاب من أعضاء الفريقين، ‏حيث تضمن برنامجاً تدريبياً مكثفاً جمع بين الجوانب ‏النظرية والتطبيقية، بهدف تعزيز معارف الطلبة العلمية، ‏وتنمية مهاراتهم البحثية والتحليلية في مختلف مجالات ‏علم الأحياء، بما يواكب المعايير المعتمدة في المنافسات ‏العالمية‎.‎

‏وأشارت الهيئة، إلى أن أنشطة الملتقى توزعت بين عدة ‏جهات علمية وأكاديمية شملت جامعة دمشق وهيئة الطاقة ‏الذرية السورية وهيئة التميز والإبداع، ما أتاح للطلاب ‏فرصة الاطلاع على بيئات علمية وبحثية متنوعة‎.‎

‏ويأتي هذا الملتقى، ضمن خطة هيئة التميز والإبداع ‏الرامية إلى إعداد وتأهيل الفرق الوطنية المشاركة في ‏الأولمبيادات العلمية العالمية، من خلال توفير برامج ‏تدريبية نوعية تسهم في رفع جاهزية الطلبة، وتعزيز ‏حضور سوريا في المحافل العلمية الدولية‎.‎

‏يذكر أن هيئة التميز والإبداع، أعلنت في العاشر من ‏حزيران الماضي، تشكيل الفريق الوطني السوري ‏المشارك في أولمبياد علم الأحياء العالمي‎ (IBO 2026)، ‏الذي تستضيفه ليتوانيا، وذلك عقب سلسلة من الاختبارات ‏العلمية التخصصية التي أظهرت مستوى متقدماً من ‏التميّز والجاهزية لدى الطلاب المتنافسين‎.‎

FB IMG 1780737740304 1 اختتام ملتقى الفرق العالمية للموسم التدريبي 2026 في ‏اختصاص علم الأحياء
FB IMG 1780737733616 اختتام ملتقى الفرق العالمية للموسم التدريبي 2026 في ‏اختصاص علم الأحياء
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