اختتام ملتقى الفرق العالمية للموسم التدريبي 2026 في ‏اختصاص علم الأحياء

دمشق-سانا
اختتمت هيئة التميز والإبداع السورية، ملتقى الفرق العالمية للموسم التدريبي 2026 في اختصاص علم الأحياء، والذي أُقيم خلال الفترة الممتدة من الـ 31 من أيار الماضي، حتى الـ 5 من حزيران الجاري، بمشاركة طلاب الفريقين الرئيسي والاحتياطي المرشحين لتمثيل سوريا في الاستحقاقات والأولمبيادات العلمية الدولية القادمة.
وأوضحت الهيئة عبر حسابها على فيسبوك، اليوم السبت، أنه شارك في الملتقى 9 طلاب من أعضاء الفريقين، حيث تضمن برنامجاً تدريبياً مكثفاً جمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بهدف تعزيز معارف الطلبة العلمية، وتنمية مهاراتهم البحثية والتحليلية في مختلف مجالات علم الأحياء، بما يواكب المعايير المعتمدة في المنافسات العالمية.
وأشارت الهيئة، إلى أن أنشطة الملتقى توزعت بين عدة جهات علمية وأكاديمية شملت جامعة دمشق وهيئة الطاقة الذرية السورية وهيئة التميز والإبداع، ما أتاح للطلاب فرصة الاطلاع على بيئات علمية وبحثية متنوعة.
ويأتي هذا الملتقى، ضمن خطة هيئة التميز والإبداع الرامية إلى إعداد وتأهيل الفرق الوطنية المشاركة في الأولمبيادات العلمية العالمية، من خلال توفير برامج تدريبية نوعية تسهم في رفع جاهزية الطلبة، وتعزيز حضور سوريا في المحافل العلمية الدولية.
يذكر أن هيئة التميز والإبداع، أعلنت في العاشر من حزيران الماضي، تشكيل الفريق الوطني السوري المشارك في أولمبياد علم الأحياء العالمي (IBO 2026)، الذي تستضيفه ليتوانيا، وذلك عقب سلسلة من الاختبارات العلمية التخصصية التي أظهرت مستوى متقدماً من التميّز والجاهزية لدى الطلاب المتنافسين.