طالبان من برامج هيئة التميز والإبداع يحصدان مركزاً متقدماً في مؤتمر علمي دولي

دمشق- سانا

حقق طلاب البرامج الأكاديمية في هيئة التميز والإبداع إنجازاً علمياً جديداً، تمثل بحصول الطالبين محمد صالح وعلي سعيد من برنامج النمذجة الاقتصادية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، على المرتبة الثالثة في مؤتمر “الأيام العلمية” الدولي العاشر الذي نظمته جامعة الأورال الاتحادية الروسية عن بُعد في الـ 17 من نيسان 2026.

وأوضحت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأربعاء، أن هذه المشاركة تعد الثالثة والرابعة للطالبين، على التوالي، من خلال تقديم بحث ضمن محور “ممارسات الاستدامة والديناميكيات الاقتصادية الاجتماعية في البلدان النامية”، بإشراف الدكتور سليمان موصلي.

ووفق الهيئة يؤكد هذا الإنجاز استمرار حضور طلاب البرامج الأكاديمية في الهيئة على المنصات العلمية العالمية، وترسيخ قدرتهم على المنافسة والتميز في المحافل البحثية الدولية.

ومؤتمر “الأيام العلمية” في جامعة الأورال الاتحادية الروسية، هو سلسلة من الفعاليات العلمية الدولية المرموقة التي تنظمها الجامعة سنوياً، وأقيمت نسخته العاشرة في نيسان 2026، ويهدف إلى مناقشة ممارسات الاستدامة، الديناميكيات الاقتصادية الاجتماعية، وتحديات البلدان الناشئة، وتوفير منصة للتواصل العلمي الدولي.

ويُنظم المؤتمر بشكل “مباشر وعن بعد”، ويشهد مشاركات بحثية من مختلف الجامعات الدولية ومنها جامعة دمشق، ويعتبر منبراً للطلاب والباحثين لعرض أبحاثهم المتميزة في مجال النمذجة الاقتصادية والاستدامة، حيث يتم تقييم الأبحاث وتكريم المتميزين منها.