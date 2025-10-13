تسهيلات متكاملة لضمان نجاح تسجيل الطلاب في مراكز المفاضلة بجامعة دمشق

دمشق-سانا

تواصل مراكز الدعم المعتمدة في جامعة دمشق استقبال الطلاب الراغبين بالتقدم إلى المفاضلة العامة للقبول الجامعي للعام الدراسي 2025-2026، حيث توفر هذه المراكز الإرشادات الضرورية للتسجيل، وتساعد الطلاب في تخطي أي صعوبات قد يواجهونها أثناء استخدام التطبيق الخاص بالمفاضلة، ما يضمن لهم إتمام العملية بسهولة وكفاءة.

تبسيط إجراءات التسجيل في مركز الصيدلة

“سانا” واكبت عمل هذه المراكز في كليات الصيدلة والطب والآداب والعلوم الإنسانية، والتقت القائمين عليها، واستطلعت آراء العديد من الطلاب الموجودين فيها، حيث أكدت نائبة العميد للشؤون الإدارية في كلية الصيدلة فداء عم علي أن المركز يستقبل يومياً نحو 50 طالباً، ويقدم استشارات وتسهيلات لتبسيط إجراءات التسجيل، مشيرةً إلى جهود الفريقين الهندسي والإداري في تقليل وقت الانتظار وتحسين الخدمات.

وأوضحت عم علي أن بعض الطلاب يواجهون صعوبات في نظام “شام كاش”، فيما يتردد أصحاب الشهادات القديمة في التسجيل خشية عدم قبولها، ما يؤدي لتأخرهم، مشيرة إلى أن الوضع اليوم أفضل من السابق بفضل تحسن واستقرار شبكة الإنترنت التي لم تعد تشكل عائقاً أمام فرق العمل.

مساعدة الطلاب في تجاوز الصعوبات التقنية ضمن مركز الطب

وبين مسؤول مركز دعم الطلاب في كلية الطب البشري محمد شيخ دياب أن المركز يستقبل يومياً بين 100 و 150 طالباً، رغم إمكانية التسجيل عبر الهاتف، إذ يفضّل كثيرون الحضور شخصياً لضمان دقة الإجراءات واختيار الرغبات الأنسب، لافتاً إلى أن الموظفين في المركز يتمتعون بالخبرة اللازمة ويتعاملون مع الطلبة بمهنية عالية، لضمان حصول كل طالب على مفاضلة دقيقة وخالية من الأخطاء.

وأشار دياب إلى أن طلاب الشهادات الحديثة والقديمة، وخصوصاً خريجي دفعات سابقة مثل 2004، يواجهون مشكلات تقنية أثناء التسجيل، منها صعوبة إدخال البريد الإلكتروني وكلمات المرور، وأن المركز يعمل على تجاوز هذه العقبات وضمان سير المفاضلة بدقة.

أكثر من ألف طالب يراجع يومياً مركز الآداب

ومن مركز الدعم في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق، أوضح المشرف معتز غزال أن المركز يهدف إلى مساعدة الطلاب في تعبئة رغباتهم وتسجيل المفاضلة بشكل صحيح وسلس، وخصوصاً مع التحديات التي يواجهها بعضهم أثناء التسجيل، مبيناً أن المركز يستقبل يومياً أكثر من ألف طالب وهذا الإقبال الكبير يعكس ثقة الطلاب بالخدمات المقدمة ورضاهم عن الدعم المهني والمنظم الذي يتلقونه.

وأشار غزال إلى أن الطلاب يأتون من خلفيات تعليمية متنوعة كالفرعين العلمي والأدبي والشرعي والصناعي والتجاري، ما يجعل عملية اختيار التخصص تحتاج إلى توجيه دقيق يتناسب مع نوع الشهادة والرغبات الشخصية، لافتاً إلى أن أبرز الصعوبات التي يواجها الطالب أثناء عملية التسجيل يتعلق بالبيانات الشخصية، مثل البريد الإلكتروني وكلمات المرور، وأن فريق المركز يعالج هذه المشكلات فوراً لضمان سير العملية بسلاسة.

ارتياح الطلاب تجاه الخدمات المقدمة

وأعرب عدد من الطلاب عن ارتياحهم لآلية التسجيل في مراكز المفاضلة هذا العام، حيث أشارت الطالبة شفاء الأحمد إلى أن الإجراءات في المركز تُنجز في الوقت والمكان نفسه، وأن وجود من يقدم الدعم والمشورة أثناء تعبئة الرغبات ساعدها على اتخاذ القرار الصحيح بثقة.

من جهته، وصف الطالب محمد أنس تجربته في مركز دعم كلية الصيدلة بأنها سهلة وآمنة مقارنة بالتسجيل عبر الهاتف المحمول، والتعامل المباشر مع المركز أكثر وضوحاً وأقل عرضة للأخطاء، مشيراً إلى أن المشرفين والمساعدين كانوا متعاونين، وقدموا التوجيه المناسب دون أي تعقيدات، والعملية كانت سلسة طالما تحلى الطالب بـ التعاون والهدوء، كما أشار إلى أن انخفاض معدلات القبول هذا العام ساعد على رفع فرص التسجيل في الكلية المرغوبة.

تمديد فترة التقدم للمفاضلة

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت أمس تمديد فترة التقدم لمفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025_2026، حتى الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري.

وخصصت الوزارة 47 مركزاً معتمداً ضمن الجامعات الحكومية على مستوى سوريا لتسهيل عملية تقدم الطلاب لمفاضلات القبول الجامعي، وتقديم الإرشادات لهم ومساعدتهم على تنفيذ خطوات التسجيل الإلكتروني عبر رابط التطبيق المخصص للمفاضلة بيسر وسهولة.