سوريا تبحث مع كردستان العراق التعاون وتبادل الخبرات في مجال التربية والتعليم ‏

أربيل-سانا

بحث وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو، اليوم ‌‏الأربعاء، مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، سبل ‌‏التعاون بين الجانبين في المجالات التربوية والتعليمية، وذلك قبيل ‌‏انطلاق أعمال المنتدى التربوي الكردستاني الرابع في مدينة أربيل غداً.‏

وذكرت وزارة التربية والتعليم عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن ‌‏الوزير تركو أكد خلال اللقاء أهمية توسيع التعاون بين وزارة التربية والتعليم ‌‏السورية ووزارة التربية في الإقليم، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ‌‏التربوية والتعليمية، بما يسهم في تطوير البرامج التعليمية، وبناء القدرات، ‌‏والارتقاء بجودة العملية التعليمية.‏

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وأعرب تركو خلال اللقاء، الذي حضره وزير التربية في الإقليم آلان حمه ‌‏سعيد، عن شكره لحكومة كردستان على استضافة الطلبة السوريين وتأمين ‌‏فرص التعليم لهم، مثمناً الجهود التي بُذلت في دعم العملية التعليمية ورعاية ‌‏الطلبة السوريين خلال السنوات الماضية.‏

من جانبه، أكد بارزاني استعداد حكومة الإقليم لتعزيز التعاون والتنسيق مع ‌‏الحكومة السورية، ولا سيما في قطاعي التربية والتعليم، بما يسهم في تطوير ‌‏العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة.‏

ويترأس الوزير تركو وفد الجمهورية العربية السورية المشارك في أعمال ‌‏المنتدى التربوي الكردستاني الرابع، الذي تستضيفه أربيل يومي 30 و31 ‌‏تموز الجاري، بمشاركة مسؤولين وخبراء في قطاع التعليم من عدة الدول.‏



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