سوريا تبحث مع كردستان العراق التعاون وتبادل الخبرات في مجال التربية والتعليم ‏

أربيل-سانا
بحث وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو، اليوم الأربعاء، مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، سبل التعاون بين الجانبين في المجالات التربوية والتعليمية، وذلك قبيل انطلاق أعمال المنتدى التربوي الكردستاني الرابع في مدينة أربيل غداً.
وذكرت وزارة التربية والتعليم عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أن الوزير تركو أكد خلال اللقاء أهمية توسيع التعاون بين وزارة التربية والتعليم السورية ووزارة التربية في الإقليم، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التربوية والتعليمية، بما يسهم في تطوير البرامج التعليمية، وبناء القدرات، والارتقاء بجودة العملية التعليمية.
وأعرب تركو خلال اللقاء، الذي حضره وزير التربية في الإقليم آلان حمه سعيد، عن شكره لحكومة كردستان على استضافة الطلبة السوريين وتأمين فرص التعليم لهم، مثمناً الجهود التي بُذلت في دعم العملية التعليمية ورعاية الطلبة السوريين خلال السنوات الماضية.
من جانبه، أكد بارزاني استعداد حكومة الإقليم لتعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة السورية، ولا سيما في قطاعي التربية والتعليم، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية وخدمة المصالح المشتركة.
ويترأس الوزير تركو وفد الجمهورية العربية السورية المشارك في أعمال المنتدى التربوي الكردستاني الرابع، الذي تستضيفه أربيل يومي 30 و31 تموز الجاري، بمشاركة مسؤولين وخبراء في قطاع التعليم من عدة الدول.