وزارة التربية: تسجيل أكثر من 800 ألف طالب بامتحانات الشهادات العامة في سوريا

دمشق-سانا

بلغ عدد الطلاب الراغبين بالتقدم لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في مختلف المحافظات لدورة عام 2026، أكثر من 800 ألف طالب، وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم المستمرة لتطوير العملية التعليمية، وتعزيز التحوّل الرقمي في إدارة الامتحانات.

وأوضح مدير الامتحانات في الوزارة محمود حبوب، في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن التسجيل للامتحانات يتم بشكل إلكتروني بالكامل عبر رابط مخصص، يتيح للطلاب المتقدمين بصفة دراسة حرة التسجيل مباشرة من أي مكان يتواجدون فيه سواء من منازلهم أو عبر المراكز المتوفرة، أما فيما يخص الطلاب النظاميين فيتولى مدير المدرسة مهمة تسجيلهم وإضافة بياناتهم عبر تطبيق “مدير المدرسة” المخصص لهذا الغرض، ما يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات التعليمية.

وأشار حبوب إلى أن الوزارة مددت فترة التسجيل للامتحانات لثلاث فترات متتالية، حفاظاً على مصلحة الطلبة وضمان استيعاب كل المتقدمين، مبيناً أن آخر تمديد جاء مراعاةً لظروف الطلاب، ولا سيما في محافظات دير الزور والرقة والحسكة لاستكمال تسجيل كل الراغبين، حيث بلغ عدد المسجلين في هذه المحافظات نحو 200 ألف طالب وطالبة.

وفي سياق التحضيرات اللوجستية، أوضح حبوب أن الوزارة أكملت تجهيز المراكز الامتحانية من خلال صيانة وترميم أكثر من 1300 مدرسة في مختلف المحافظات، وتأمين كل المستلزمات من مقاعد دراسية وستائر ومراوح لضمان توفير بيئة امتحانية مريحة ومناسبة لأبنائنا الطلبة.

ومددت وزارة التربية والتعليم، فترة التسجيل لامتحانات الشهادات العامة لدورة عام 2026 للطلاب النظاميين والمتقدمين بصفة دراسة حرة حتى الـ16 من شهر نيسان الجاري.

ويأتي اعتماد التسجيل الإلكتروني لامتحانات الشهادات العامة في إطار توجه وزارة التربية والتعليم نحو تطوير الخدمات التعليمية والتحول إلى النظم الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتخفيف الازدحام، وتسريع عمليات التدقيق، وينعكس إيجاباً على جودة ودقة تنظيم العملية الامتحانية.