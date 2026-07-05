هيئة الطاقة الذرية السورية تنظّم يوماً علمياً حول التقانات الإشعاعية والصيدلانية المتقدمة

IL8B0729 هيئة الطاقة الذرية السورية تنظّم يوماً علمياً حول التقانات الإشعاعية والصيدلانية المتقدمة

دمشق-سانا

نظمت هيئة الطاقة الذرية السورية اليوم الأحد يوماً علمياً بعنوان “التقانات الإشعاعية والصيدلانية المتقدمة في العلوم الطبية”، بالتعاون مع جامعة القلمون وبمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين والمختصين.

يذكر أن هيئة الطاقة الذرية السورية أحدثت عام 1976 كجهة حكومية مسؤولة عن شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في المجالات السلمية، وتعمل على وضع الأسس والقواعد الناظمة لشؤون هذه الاستخدامات في الأراضي السورية.

وتسعى الهيئة لدمج العلوم النووية بالتعليم في سوريا ضمن المساهمة بإعادة بناء الاقتصاد، والارتقاء بجودة الخدمات البحثية والعلمية والصحية، وتوفير قاعدة بشرية مؤهلة، وبناء ثقافة أمان نووي وإشعاعي راسخة تستند إلى المعايير الدولية.

IL8B0665 هيئة الطاقة الذرية السورية تنظّم يوماً علمياً حول التقانات الإشعاعية والصيدلانية المتقدمة
IL8B0675 هيئة الطاقة الذرية السورية تنظّم يوماً علمياً حول التقانات الإشعاعية والصيدلانية المتقدمة
IL8B0681 هيئة الطاقة الذرية السورية تنظّم يوماً علمياً حول التقانات الإشعاعية والصيدلانية المتقدمة
IL8B0693 هيئة الطاقة الذرية السورية تنظّم يوماً علمياً حول التقانات الإشعاعية والصيدلانية المتقدمة
IL8B0720 هيئة الطاقة الذرية السورية تنظّم يوماً علمياً حول التقانات الإشعاعية والصيدلانية المتقدمة
IL8B0767 هيئة الطاقة الذرية السورية تنظّم يوماً علمياً حول التقانات الإشعاعية والصيدلانية المتقدمة
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