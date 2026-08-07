الذهب يتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية منذ ثمانية أشهر

واشنطن-سانا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة متجهة لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ كانون الثاني الماضي، بدعم من انخفاض أسعار النفط وتراجع توقعات التضخم، فيما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لتقييم مسار أسعار الفائدة.

وذكرت وكالة رويترز أن سعر الذهب في المعاملات الفورية ارتفع بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4262.39 دولاراً للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوى له في سبعة أسابيع أمس الخميس، مسجلاً مكاسب تجاوزت خمسة بالمئة منذ بداية الأسبوع، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 4321.50 دولاراً للأوقية.

وأرجع محللون صعود الذهب إلى تراجع المخاوف بشأن التضخم مع انخفاض أسعار الطاقة، إضافة إلى توقعات انتهاء الحرب في الشرق الأوسط، مشيرين إلى أن انخفاض أسعار الفائدة يعزز جاذبية المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً.

وينتظر المتعاملون تقرير الوظائف الأمريكية لشهر تموز، وسط توقعات بأن تؤثر بيانات سوق العمل في قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.3 بالمئة إلى 62.27 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1737.25 دولاراً، فيما تراجع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1368.37 دولاراً.