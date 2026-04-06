استمرار امتحانات الدورة التدريبية الأولى في مراكز التدريب المهني بوزارة الأشغال العامة

دمشق-سانا

تتواصل في مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان السورية، امتحانات الدورة التدريبية الأولى للعام 2025–2026 بمختلف المحافظات، وسط مشاركة واسعة لجميع الاختصاصات الحرفية للشباب.

وبينت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، أنه بعد الانتهاء من الامتحانات النظرية للمتدربين التي بدأت يوم الخميس الماضي، سيتم إجراء الاختبارات العملية، وفق طبيعة كل مهنة، بهدف قياس مستوى المهارات التطبيقية التي اكتسبها المتدربون خلال فترة التدريب، والتأكد من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل بكفاءة.

وأكدت الوزارة أن مراكز التدريب المهني تؤدي دوراً مهماً، في تأهيل الشباب في مهن يحتاجها سوق العمل، تشمل الحدادة والدهان والديكور والنجارة والتمديدات الصحية والكهرباء، إضافة إلى اختصاصات تقنية وخدمية أخرى، بما يسهم في تعزيز فرص التشغيل ودعم مسار التنمية.

وتعمل مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان على تنفيذ برامج تدريبية دورية تستهدف الشباب الراغبين باكتساب مهارات مهنية متخصصة، وذلك ضمن خطة الوزارة لرفد سوق العمل بكوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية.

