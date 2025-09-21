التعليم العالي تدعو حاملي الشهادات الثانوية غير السورية لمعادلتها استعدادًا للمفاضلة

دمشق-سانا

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب من حملة الشهادات الثانوية غير السورية، والراغبين بالتقدّم إلى مفاضلات القبول الجامعي للعام الدراسي 2025 – 2026، إلى استكمال إجراءات معادلة (توثيق) الشهادة الثانوية غير السورية بالشهادة الثانوية السورية.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم، إلى ضرورة مراجعة هؤلاء الطلاب دوائر الامتحانات في المحافظات، لاستكمال إجراءات معادلة (توثيق) الشهادة الثانوية غير السورية بالشهادة الثانوية السورية، وإدخال البيانات الذاتية الخاصة بهم، تمهيدًا للتقدّم لاحقاً إلى المفاضلة عند إعلانها.

ووفق بيان الوزارة يتوجب على الطلاب اصطحاب الثبوتيات التالية: الشهادة الثانوية الأصلية مصدقة أصولاً، التسلسل الدراسي، وثيقة إثبات جنسية ( صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد أو صورة جواز سفر)، لافتة إلى ضرورة أن تكون جميع الوثائق محوّلة إلى ملف بصيغة PDF.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت أمس، بدء قبول طلبات معادلة الشهادات الثانوية غير السورية في دوائر الامتحانات في جميع المحافظات.

وبينت التربية أن طلب تعديل الشهادة الأجنبية يُقبل قبل إتمام عملية تصديق الوثائق “شرطياً”، شريطة عدم حصول الطالب على وثيقة المعادلة لحين استيفاء التصديقات اللازمة، والتحقق من صحة الوثيقة من الجهة المانحة، وفي حال وجود أي نقص في المواد الأساسية “علمية/أدبية”، قد يُطلب من الطالب اجتياز امتحانات إضافية حسب أنظمة الوزارة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات الوزارة؛ لتيسير عملية الاعتراف بالشهادات الأجنبية، والتي تمثل جزءاً من توجه الدولة لتحسين النظام التعليمي وتوفير فرص تعليمية للطلاب القادمين من الخارج.