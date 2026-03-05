وزارة التربية تعزز العملية التعليمية في الرقة

الرقة-سانا

تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها لإعادة بناء النظام التعليمي في محافظة الرقة بعد سنوات من التحديات، بهدف ضمان حق التعليم لجميع الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وعادلة تسهم في بناء مستقبل أفضل.

وأوضح رئيس دائرة الإعلام في وزارة التربية والتعليم حمزة حورية في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن عدد الطلاب في مدارس المحافظة بلغ 249039 طالباً وطالبة من مختلف المراحل التعليمية، في إطار الجهود المبذولة لإعادة انتظام العملية التعليمية، واستيعاب أكبر عدد ممكن من الطلبة في المدارس.

وبيّن حورية أن جهود الوزارة شملت دعم المدارس بالمستلزمات الأساسية، من خلال تزويد المحافظة بألف مقعد دراسي، لتلبية احتياجات المدارس، وتحسين البيئة الصفية، إضافة إلى إرسال 220 ألف كتاب مدرسي على عدة دفعات، لضمان توفر الكتب لجميع الطلاب.

وأشار إلى تنظيم الكوادر التعليمية، حيث بلغ عدد المعلمين القائمين على رأس عملهم 6356 معلماً ومعلمة، يعملون ضمن خطة تهدف إلى توحيد الجهود، وتعزيز أداء الرسالة التربوية في مختلف مدارس المحافظة.

وأكد حورية أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة الوزارة لإعادة تأهيل القطاع التعليمي في المناطق المحررة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية، وتوفير تعليم عادل يفتح آفاق المستقبل أمام أبناء المحافظة.

وكانت وزارة التربية والتعليم، زودت في السادس والعشرين من شباط الماضي، مديريتها في محافظة الرقة، بالدفعة الثانية من الكتب المدرسية، والبالغ عددها 100 ألف كتاب، وذلك في إطار جهودها لتلبية احتياجات المدارس في مختلف المحافظات.

يذكر أن وزارة التربية اتخذت حزمة من الإجراءات العملية والعاجلة لمعالجة الواقع التربوي القائم في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، من خلال تقييم واقع الأبنية المدرسية، وتوفير متطلبات السلامة والحراسة لهذه الأبنية، وحصر الاحتياجات من الكوادر التعليمية والإدارية، وتوفير الكتب المدرسية والوسائل التعليمية، إضافة إلى تحديد أولويات الترميم والصيانة والتجهيزات التربوية اللازمة.

