الموارد المائية في الرقة: انخفاض منسوب الفرات 60 سم خلال 24 ساعة

الرقة-سانا

أعلنت مديرية الموارد المائية في الرقة أن منسوب مياه نهر الفرات سجل انخفاضاً بنحو 60 سنتيمتراً منذ يوم أمس، ولغاية ظهر اليوم الأحد.

ويأتي هذا الانخفاض في منسوب مياه نهر الفرات بعد الإجراءات الفنية المتخذة لإدارة التصريف المائي، ولا سيما إغلاق البوابة الرابعة لمفيض سد الفرات، وتخفيض كميات المياه الممررة من سد كديران.

وأوضح مدير الموارد المائية في الرقة أحمد العجاجي في تصريح لمراسل سانا اليوم الأحد، أن الانخفاض المسجل يأتي بالتزامن مع تراجع كميات المياه الممررة عبر السدود، ما انعكس على مناسيب المياه في مجرى النهر ضمن محافظة الرقة.

وأشار إلى استمرار متابعة الواقع المائي ميدانياً من قبل فرق المديرية، ورصد التغيرات في المناسيب بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الاستجابة السريعة لأي مستجدات، ومتابعة أوضاع المناطق الواقعة على ضفاف النهر.

وأعلنت إدارة سد كديران في الرقة اليوم عن تخفيض كمية ‏تصريف المياه عبر السد إلى نحو 1500 متر مكعب في ‏الثانية، وذلك ضمن إجراءات تنظيم تمرير الواردات ‏المائية بعد تراجع الإمدادات القادمة من تركيا، وانحسار ‏الموجة الفيضانية.
وتواصل فرق وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية ‏تنفيذ أعمال الاستجابة الطارئة والتدخلات الميدانية في ‏محافظتي دير الزور والرقة، إثر ارتفاع منسوب مياه ‏نهر الفرات، وذلك ضمن غرفة الطوارئ المشتركة التي ‏تضم الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، بهدف ‏الحد من الأضرار وضمان سلامة المدنيين، واستمرارية ‏عمل المنشآت الحيوية.

