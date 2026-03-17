التعليم العالي تحدد مدة سنة الامتياز لخريجي الطب البشري من الجامعات غير السورية بعشرة أشهر

دمشق-سانا

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدة سنة الامتياز (السنة التدريبية) المطلوبة من حملة شهادات الطب البشري من خريجي الجامعات غير السورية، بسنة تدريبية واحدة مدتها عشرة أشهر، وذلك وفق البرنامج المعتمد للسنة السادسة في كليات الطب في جامعات البلاد.

ووفق قرار الوزارة الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، تطبق هذه المدة “سنة واحدة، عشرة أشهر” على حملة شهادات الطب البشري سواء كانت مدة دراستهم الجامعية خمس سنوات أو ست سنوات، ويطلب منهم اجتياز سنة الامتياز فقط في كليات الطب التي تكون فيها هذه السنة، من متطلبات الحصول على الدرجة أو من متطلبات ممارسة المهنة في بلد الدراسة.

وبحسب القرار، يعد من أنجز سنة الامتياز وفق ما سبق، سواء تم اجتيازها في كليات الطب في الجامعات السورية الحكومية أم في بلد الدراسة، محققاً لشرط معادلة الشهادة، سواء كان التعادل لمزاولة المهنة أو لغرض التقدم إلى مفاضلات الدراسات العليا والاختصاص في البلاد.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشترط على خريجي كليات الطب البشري من الجامعات غير السورية استكمال متطلبات التدريب العملي (سنة الامتياز)، وفق الأنظمة المعتمدة في كليات الطب بالجامعات السورية، وذلك لضمان توحيد معايير التأهيل الطبي قبل معادلة الشهادات والسماح بمزاولة المهنة أو التقدم إلى مفاضلات الدراسات العليا والاختصاص.