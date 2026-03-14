التعليم العالي والصحة تصدران المفاضلة الموحدة لخريجي الكليات الطبية بعد تعديل بعض المعايير

دمشق-سانا

أعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة اليوم السبت، المفاضلة الموحدة لخريجي كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، والجامعات غير السورية للعام الدراسي 2025- 2026 م، وذلك بعد تعديل بعض معايير القبول في النسخة السابقة من الإعلان.

وأوضح الإعلان الذي تلقت سانا نسخة منه، أنه بعد استكمال المراجعات اللازمة للمفاضلة، تمت إعادة النظر في زيادة أعداد المقبولين وتعديل بعض معايير القبول بما يحقق المصلحة التعليمية ويعزز العدالة بين جميع الطلبة، وذلك حرصاً من الوزارة على تحقيق أعلى درجات العدالة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وكانت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة أعلنتا يوم الخميس الماضي عن المفاضلة الطبية الموحدة، وحددتا مدة التقدم والتسجيل الإلكتروني عبر التطبيق المخصص للمفاضلة خلال الفترة الممتدة بين الـ 16 و الـ31 من آذار الجاري.

وتهدف المفاضلة الموحدة لخريجي الكليات الطبية (الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة)، إلى توزيع الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الخريجين على برامج التدريب والتأهيل المعتمدة وفق معايير محددة تتعلق بالمعدل والرغبات، والحاجة الفعلية للمشافي التعليمية والجهات الصحية.