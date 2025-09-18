استمرار فعاليات مهرجان “ربيع حماة” لليوم التاسع على التوالي

قائمة الصور 1/2
افتتاح مركز خان شيخون الصحي بمبادرة من منظمة “الإغاثة الإسلامية”
مجلس مدينة حلب يبدأ بفتح طريق الكاستيلو الاستراتيجي، في إطار المرحلة الثانية من عملية إعادة تشغيل الطرقات المؤدية إلى حيي الأشرفية والشيخ مقصود
فرع المؤسسة العامة للحبوب بحلب يستلم دفعة من منحة القمح المقدمة من الحكومة العراقية، لتوزيعها على مطاحن وأفران مدينة حلب وفق الحاجة
حجارة تحكي قصة مدينة، حي الطوافرة في حماة إرث لا يموت
تربية إدلب تستقبل طلبات المعلمين المفصولين من الخدمة زمن النظام البائد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك