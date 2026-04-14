تربية الحسكة تطلق دورة تدريبية حول بناء قدرات المعلمين

الحسكة-سانا

أطلقت مديرية التربية والتعليم في الحسكة اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية نوعية بعنوان “بناء قدرات المعلمين”، بهدف تعزيز العملية التعليمية والارتقاء بمخرجاتها، وذلك في مبنى المديرية.

وتركز محاور الدورة التي تستمر خمسة أيام، على التعلم النشط، وإدارة الصف، والدعم النفسي، ومعالجة صعوبات التعلم، ما يسهم في رفع كفاءة الأداء التربوي داخل الصفوف.

وأوضح مدير التربية والتعليم في الحسكة عدنان البري في تصريح لمراسلة سانا أن البرنامج ينفذ على ثلاث مراحل متتالية، حيث تشمل المرحلة الأولى تدريب 70 متدرباً ومتدربة في مدينتي الحسكة والقامشلي، مقسمين على 35 متدرباً في كل مدينة.

ولفت البري إلى أن المرحلة الثانية ستتوسع لتشمل نحو 875 متدرباً في كل مدينة من مختلف المجمعات التربوية، فيما تستكمل المرحلة الثالثة بتدريب أعداد مماثلة.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم أطلقت أمس دورات تدريبية متخصصة بالتعلم النشط والدعم النفسي الاجتماعي للمعلمين في محافظة الرقة، وذلك في إطار خططها الرامية إلى تطوير أداء الكوادر التعليمية وتعزيز جودة التعليم.