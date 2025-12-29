506 طلاب يتقدمون للامتحان الوطني الطبي الموحد في جامعة حمص

حمص-سانا

تقدم 506 طلاب في جامعة حمص اليوم للجلسة الثانية من الامتحان الطبي الموحد، الذي تقيمه الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال جولة اطلاع على سير العملية الامتحانية، أوضح نائب رئيس جامعة حمص للشؤون العلمية الدكتور وليد خدام في تصريح لـ سانا، أن من يخضع للامتحان طلاب السنة السادسة قيد التخرج، والراغبون بالتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا أو اختصاص وزارة الصحة في كليات الطب البشري بالجامعات السورية الحكومية والخاصة، إضافة إلى طلبة الجامعات غير السورية لمعادلة شهاداتهم.

وبيّن خدام أن الامتحان يهدف إلى تقييم جودة أداء الطلبة والبرامج والمؤسسات التعليمية، ووضع معايير واضحة للاعتراف بالشهادات الأجنبية، بما يسهم في تعزيز التنافسية ورفع مستوى التعليم العالي.

بدوره، أشار عميد كلية الطب البشري الدكتور طلال حبوش إلى أن الطلبة توزعوا على أربعة مدرجات وثلاث قاعات امتحانية، حيث بلغ عدد المتقدمين من جامعة حمص 406 طلاب، إضافة إلى 100 طالب من الجامعات الخاصة، لافتاً إلى أن الجامعة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة من حيث توزيع الطلبة، وتأمين المراقبين، وتوفير مستلزمات العملية الامتحانية.

وكانت الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت في وقت سابق تأجيل الامتحان الطبي الموحد (الدورة الثانية 2025)، الذي كان مقرراً في التاسع من كانون الأول، لتزامنه مع احتفالات التحرير، في حين أقيمت الجلسة الأولى منه في الخامس عشر من الشهر الجاري.