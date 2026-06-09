وزير التربية: المرسوم 87 يعزز دعم المتفوقين ويضمن حقوق المشاركين في المحافل العلمية

دمشق-سانا

قال وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو: إن صدور المرسوم رقم (87) لعام 2026 القاضي بمنح دورة استثنائية تعويضية للمشاركين في الأولمبياد الدولي، يجسد اهتمام الدولة برعاية الطلبة المتفوقين ودعم مسيرتهم العلمية، بما يسهم في تمكينهم من تمثيل سوريا في المحافل العلمية العالمية.

وأضاف الوزير تركو، اليوم الثلاثاء: “نعتز بصدور المرسوم رقم (87) لعام 2026 عن فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، والمتضمن منح دورة استثنائية تعويضية للمشاركين في الأولمبياد الدولي، والذي يؤكد اهتمام الدولة برعاية الطلبة المتفوقين ودعم مشاركتهم في منافسات الأولمبياد العلمي الدولي، بما يتيح لهم تمثيل الجمهورية العربية السورية في المحافل العلمية العالمية”.

وتابع: “يكتسب هذا المرسوم أهمية خاصة لكونه يضمن حق الطلبة المشاركين بالمنتخبات الوطنية العلمية في التقدم إلى امتحانات الشهادة الثانوية العامة من خلال منحهم دورة تعويضية استثنائية، الأمر الذي يحفظ مستقبلهم الدراسي ويحقق تكافؤ الفرص بين الطلبة جميعهم”.

وتمنى الوزير تركو للطلاب المشاركين في المحافل العلمية العالمية كل النجاح والتوفيق في تمثيل وطنهم وتحقيق إنجازات علمية تليق باسم سوريا.

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في وقت سابق اليوم الثلاثاء، المرسوم رقم (87) لعام 2026، القاضي بمنح دورة امتحانية تعويضية استثنائية لامتحان الشهادة الثانوية العامة (الفرع العلمي) لهذا العام، للطلاب المشاركين في الفرق الوطنية السورية التي ستمثل الجمهورية العربية السورية في الأولمبيادات الدولية في اختصاصات الفيزياء والكيمياء والرياضيات وعلم الأحياء، والأولمبياد الدولي للمناظرات، والأولمبياد الدولي للعلوم النووية.