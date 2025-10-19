المجلس الأعلى للتعليم التقاني يحدد مواعيد القيد والتحويل والانتقال في المعاهد التابعة له

دمشق-سانا

حدّد المجلس الأعلى للتعليم التقاني مواعيد تغيير القيد والتحويل والانتقال للعام الدراسي 2025_2026 في المعاهد الخاضعة لإشرافه.

ووفق قرار المجلس الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم، يستمر تقديم طلبات التحويل المتماثل بين المعاهد المتماثلة التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني حتى 27-11-2025 مع التأكيد على تطبيق شروط الدوام المحددة باللائحة الداخلية.

ووفق القرار، تقدم طلبات تغيير القيد من أي كلية إلى معهد أو من معهد إلى آخر للطلاب القدامى خلال شهر بعد صدور نتائج المفاضلات مع التأكيد على:

أ‌- تطبيق شروط الدوام المحددة باللائحة الداخلية.

ب‌- يجب أن يثبت الطالب رغبته في الاحتفاظ بدرجات المواد المماثلة أو إلغائها خطياً مهما كان خياره، ويسجل إقراره بديوان المعهد برقم وتاريخ.

وحسب القرار يستمر تقديم طلبات الانتقال من المعاهد غير السورية إلى المعاهد السورية، حتى 27-11-2025 مع التأكيد على التقيد بما ورد في القرار رقم 719 تاريخ 5-10-2025.

ودعا المجلس إدارات المعاهد إلى نشر هذه المواعيد في لوحات الإعلانات وأقسام شؤون الطلاب في المعاهد ليتمكن الطلاب من الاطلاع عليها والتقيد بها.

كما طلب من مديري المعاهد الإشراف المباشر على عمليات تغيير القيد والتحويل والانتقال وفق الشروط والقواعد المشار إليها أعلاه، وحث العاملين في إدارة المعاهد وأقسام شؤون الطلاب والامتحانات لإنجازها بالدقة المطلوبة، وبالسرعة الممكنة ضمن المواعيد المحددة أعلاه.

وكان المجلس الأعلى للتعليم التقاني أعلن الأسبوع الماضي مواعيد تسجيل الطلاب القدامى والمستجدين للعام الدراسي 2025-2026 في المعاهد التقانية الخاضعة لإشرافه، وذلك بعد صدور نتائج المفاضلة العامة للقبول الجامعي.